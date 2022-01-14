ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек МЮ подписал контракт на 1,5 года с Венецией

Нани со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы 2016

  • 14.01.2022 22:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек МЮ подписал контракт на 1,5 года с Венецией
© ФК Венеция. Нани

Клуб Серии A «Венеция» официально сообщил о подписании португальца Нани в качестве свободного агента после истечения срока его контракта с «Орландо Сити» в MLS. 35-летний португальский нападающий подписал контракт до конца сезона 2022/23.

Нани (полное имя Луис Карлос Алмейда да Кунья) – один из самых талантливых вингеров своего поколения, известный своей скоростью, хитростью и эффектными голами. Его карьерные достижения включают чемпионат Европы 2016 с Португалией, Лигу чемпионов 2007/08 и четыре титула Английской Премьер-лиги (2007/08, 2008/09, 2010/11, 20012/13) с «Манчестер Юнайтед» и три Кубка Португалии (2006/07, 2014/15, 2018/19) и один Суперкубок Португалии (2018/19) со «Спортингом».

Достигнув известности в «Спортинге», Нани перешел в «Юнайтед» в возрасте 19 лет и провел следующие 7 сезонов на «Олд Траффорд», забив 41 гол и отдав 73 передачи в 230 матчах во всех соревнованиях. Его лучшим сезоном, вероятно, был сезон 2010/11 – он забил 10 голов и получил награду «Игрок года», «МЮ» выиграл Премьер-лигу и вышел в финал Лиги чемпионов.

Нани вернулся в «Спортинг» на правах аренды в сезоне 2014/15. Выступал за «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио», а затем опять вернулся в «Спортинг» для триумфального выступления в клубе своего родного города в сезоне 2018/19, забив 7 голов в лиге, один гол в кубке и решающий пенальти для победы в Кубке лиги. Уйдя в середине сезона, он присоединиться к «Орландо Сити». За три сезона в «Орландо» Нани забил 28 голов и сделал 23 передачи в 77 матчах и был назван Матчем всех звезд MLS в 2019 и 2021 годах.

На международном уровне Нани забил 24 гола в 112 матчах за Португалию и участвовал в чемпионате мира 2014 и чемпионатах Европы 2008, 2012 и 2016. Забил три гола на последнем из этих турниров, в том числе один в полуфинале, и сыграл все 120 минут финала против Франции, когда Португалия выиграла свой первый в истории чемпионат Европы.

Источник — Twitter

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