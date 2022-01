Первая сенсация на КАН. Действующий чемпион не смог обыграть Сьерра-Леоне

Состоялся первый матч игрового дня в рамках Кубка африканских наций.



Сборная Алжира, которая является действующим чемпионам турнира, не смогла одолеть команду Сьерра-Леоне, впервые с 1996 года квалифицировавшуюсь на турнир.



Игроком матча стал вратарь сборной Сьерра-Леоне Мохамед Нбалие Камара, на счету которого 8 сейвов.



Отметим, что в этой группе также играют Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Они сыграют между собой завтра в 21:00 по Киеву.



Кубок Африки. Группа E

Алжир – Сьерра-Леоне – 0:0



Алжир – Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Белькебла (Бенрахма, 83), Марез, Браими (Бендебка, 65), Слимани (Бунеджа, 65), Белаили.

Сьерра-Леоне – Нбалие Камара, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Камара, Куи, Камара, Камара (Фофана, 76), Буйя Турай (Кайкай, 84), Бунду.

FULL TIME #TeamAlgeria 0-0 #TeamSierraLeone



