Алжир
0 : 0
Сьерра-Леоне
11.01.2022, FT

Первая сенсация на КАН. Действующий чемпион не смог обыграть Сьерра-Леоне

Сборная Алжира не сумела поразить ворота записного аутсайдера

  • 11.01.2022 17:42
  • 1283 просмотра
  • 3 комментария
Первая сенсация на КАН. Действующий чемпион не смог обыграть Сьерра-Леоне
© CAF

Состоялся первый матч игрового дня в рамках Кубка африканских наций.
 
Сборная Алжира, которая является действующим чемпионам турнира, не смогла одолеть команду Сьерра-Леоне, впервые с 1996 года квалифицировавшуюсь на турнир.
 
Игроком матча стал вратарь сборной Сьерра-Леоне Мохамед Нбалие Камара, на счету которого 8 сейвов.
 
Отметим, что в этой группе также играют Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Они сыграют между собой завтра в 21:00 по Киеву.
 
Кубок Африки. Группа E

Алжир – Сьерра-Леоне – 0:0
 
Алжир – Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Белькебла (Бенрахма, 83), Марез, Браими (Бендебка, 65), Слимани (Бунеджа, 65), Белаили.
Сьерра-Леоне – Нбалие Камара, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Камара, Куи, Камара, Камара (Фофана, 76), Буйя Турай (Кайкай, 84), Бунду.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 11.01.2022 17:55
    +1
    який нудний цей турнір
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 11.01.2022 19:03
    0
    Было жарко. Аж +30.
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 11.01.2022 18:05
    -1
    Пародия а не чемпионат.
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