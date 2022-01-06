Премьер Австралии о Джоковиче: «Никто не может быть выше наших правил»

Лучшего теннисиста мира не пустили в страну

  • 06.01.2022 07:20
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Премьер Австралии о Джоковиче: «Никто не может быть выше наших правил»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон высказался о ситуации с Новаком Джоковичем, которого не пустили в страну.

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

«Виза мистера Джоковича была аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не может быть выше этих правил. Наша жесткая политика на границе имела ключевое значение для того, чтобы смертность от коронавируса в Австралии была одной из самых низких в мире. Мы продолжаем проявлять бдительность», - написал Моррисон.

Напомним, что 5 января Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для посещения Австралии. Однако, по прибытии сербского теннисистка не пустили в страну из-за ошибки с оформлением визы, поместив на изоляцию в отдельной комнате в здании аэропорта.

Источник — Sport.ua

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