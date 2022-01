Премьер Австралии о Джоковиче: «Никто не может быть выше наших правил»

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон высказался о ситуации с Новаком Джоковичем, которого не пустили в страну.

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

«Виза мистера Джоковича была аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не может быть выше этих правил. Наша жесткая политика на границе имела ключевое значение для того, чтобы смертность от коронавируса в Австралии была одной из самых низких в мире. Мы продолжаем проявлять бдительность», - написал Моррисон.

Напомним, что 5 января Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для посещения Австралии. Однако, по прибытии сербского теннисистка не пустили в страну из-за ошибки с оформлением визы, поместив на изоляцию в отдельной комнате в здании аэропорта.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.