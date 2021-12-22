Почему Шахтер Де Дзерби хуже Шахтера Каштру

Валерий Василенко не впечатлен первым полугодием итальянского тренера «горняков»

  • 22.12.2021 12:25
  • 444 просмотра
  • 4 комментария
Почему Шахтер Де Дзерби хуже Шахтера Каштру
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

«Шахтер» на зимний перерыв пошел в статусе лидера УПЛ и команды, игравшей на групповой стадии Лиги чемпионов. То есть, в глобальном смысле полугодие вроде бы можно занести «горнякам» в актив. Но это лишь в глобальном смысле. Потому что если брать частности, нюансы, мелочи – а истина (да и дьявол тоже) – именно в них, то первая часть нынешнего сезона будет окрашена, на мой взгляд, для донецкой команды не в оранжевые, а в первую очередь в черные цвета. Ниже попытаюсь объяснить, почему так считаю.

***

Все познается в сравнении. Особенно показательны ситуации в «Шахтере» при «позднем» Каштру и «раннем» Де Дзерби. Португалец свой второй сезон во главе «горняков» заканчивал исключительно «вопреки», а не «благодаря». Луиш потерял поддержку не только «сенаторов раздевалки» - в первую очередь Тайсона, но и руководства клуба – в лице Срны, отчасти Палкина, да и президента – чего уж там. На стыке 2020/2021 годов «Шахтер» как никогда раньше нуждался в новых, серьезных трансферах. И это понимали и осознавали все, не только Каштру. Но новых игроков тренер не получил. Получил лишь новые «метастазы», которыми заражал всю команду Тайсон. В самый нужный момент от португальца отвернулись игроки, а менеджмент не подставил плечо. Размышляли примерно так: Каштру уже не оклемается, но ниже второго места все равно не опустится. Поэтому пускай закончит сезон и идет на все четыре стороны. Возможно, в сложившейся ситуации у Палкина что-то там шевелилось глубоко внутри – все-таки именно Сергей Анатольевич привел этого тренера на смену Фонсеке, но без поддержки свыше, да и снизу тоже, это «шевеление» было изначально обречено на поражение.

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В итоге все поражением и закончилось. Луиш Каштру ушел по-тихому, почти незаметно. Как будто и не было выхода в полуфинал Лиги Европы, как будто и не было двух побед над мадридским «Реалом» и выхода в евровесну из «группы смерти». Каштру не умел себя «подавать», не умел себя защищать. Он проиграл «раздевалку», а прямого контакта с президентом клуба у него не было даже в «хлебные» времена.

Подозреваю, что в данном случае меня запросто могут заподозрить в симпатии к этому тренеру. Спешу заверить, что особой симпатии к тренеру Луишу Каштру у меня не было. Более того, считаю, что в тогдашних проблемах «Шахтера» вина тренера была очень существенная (если брать в процентном отношении, то, на мой взгляд, цифра 80 будет весьма уместной). Ну правда ведь: кто тебе виноват, что ты не умеешь находить контакт с футболистами, что ты не можешь на равных говорить с руководством. В общем, если ты слабак на таком высоком уровне, жди, что в случае беды от тебя отвернутся все. Абсолютно все.

Каштру оказался именно таким: от него отвернулись все. Но в данном случае нужно вести речь не только о Каштру и его профильных и личностных характеристиках, но и его подопечных. И о его руководстве. В большинстве своем его окружение оказалось флюгерами. Я не говорю, что это смертельный грех. Я говорю лишь о том, что человеку просто не помогли, так как не захотели идти на дно вместе с ним.

***

Наигравшись в «португальский вектор», донецкий клуб решил сменить, достаточно резко, курс. Так и появился Де Дзерби. Многие думают, что главную роль в приглашении итальянца в «Шахтер» сыграл Срна. Но это не совсем правда. Точнее, это неправда: главную роль сыграл Карло Николини, вернувшийся в клуб осенью прошлого года. Вернувшийся на роль ассистента Дарио. Так вот, именно Карло, являющийся первым тренером Роберто Де Дзерби и имеющий, по слухам, прямой контакт с РЛА, и убедил тренера «Сассуоло» переехать в Украину. Но это я отвлекся.


ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Мне сейчас сложно утверждать, претендовал ли по-настоящему кто-то из итальянских (да и прочих европейских) грандов на наставника «Сассуоло». Мне кажется, что если бы да, то к нам бы он не поехал. Тем не менее, поехал. Соблазнился на перспективный проект. И понятное дело, на не менее соблазнительные условия. По слухам, зарплата Де Дзерби – в два раза выше, нежели была у Каштру.

Казалось бы, какая тут разница: Каштру возглавил «Шахтер» после работы в не самой крутой «Витории», а Де Дзерби – в не самом крутом «Сассуоло». Но разница оказалось огромной. Фактически, между двумя этими исходниками - непреодолимая пропасть. Луиш приходил к нам в качестве кота в мешке – мол, такую играющую команду не испортит любой «физрук», а вот Роберто приходил уже в качестве «тренера-новатора, изменившего до неузнаваемости серию А».

Я в данном случае не хочу ерничать и зубоскалить. Может быть, как тренер Де Дзерби действительно на голову выше Каштру. Но извините, лично я этого пока что не увидел. Кроме того, что итальянцу изначально предложили более серьезные условия, ему сразу же купили сразу троих игроков. Полностью готовых для основы. О подобном Каштру не мог и мечтать.

Однако болельщики «Шахтера» после таких трансферов, после прихода «новатора» были вправе мечтать о прорыве команды, о ее выходе на новое качество. Ничего подобного не произошло.

Я сейчас не хочу рассуждать на тему – сколько нужно времени для того, чтобы перестроить команду, привить ей свое тренерское видение, поставить вменяемую игру, в конце концов. Не хочу рассуждать, прежде всего, в контексте «Шахтера». Потому что в данном контексте эти и подобные рассуждения – второстепенные. Ибо нужно давать результат сразу. И игру – тоже. Ну а как иначе, если у команды бюджет – больше всех вместе клубов УПЛ, да и в Лиге чемпионов она завсегдатай. Тут нужно показывать себя в режиме «с корабля на бал». Тем более, получив и новую кровь на сорок миллионов, и заручившись тотальной поддержкой.

***

Но на выходе имеется довольно неприглядная картина. В УПЛ «горняки» опережают своего единственного конкурента, который не может себе позволить и третей части того, что позволяют себе дончане (в финансовом плане) на два очка. Очный поединок между конкурентами за чемпионство закончился невзрачной ничьей. То есть, в УПЛ новаторские идеи Де Дзерби пока что не срабатывают так, как могли бы: «олдскульная» тактика Луческу – ничуть не хуже. Да и «железобетонная» тактика Юрия Гуры – тоже. 

Идем дальше. В первом раунде квалификации ЛЧ (для себя первом) «Шахтер» прошел «Генк». Прошел без особых вопросов. Нужно ли это ставить в заслугу Де Дзерби? Вряд ли, ведь бельгийский вице-чемпион как коллектив на голову ниже вице-чемпиона Украины. А дальше был «Монако», который прошли по чистой случайности. Вот эта случайность, или удача – это точно не достижение Роберто. Это, если хотите, заслуга «исторической памяти», «ДНК клуба»: футбольный Бог очень часто на стороне более заслуженных, более титулованных.

Об игре в группе чемпионской Лиги и говорить нечего: провал полнейший. Может, нынешние «Реал» и «Интер» действительно сильнее, нежели прошлогодние, но ведь «Шериф»! «Шериф», Карл!!!


ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Итого имеем следующее: на внутренней арене выигран Суперкубок – мало кому нужный трофей, не имеющий турнирной составляющей. Победить «Динамо» в рамках чемпионата не удалось. Команда очень некомфортно себя чувствует, когда не удается забить быстрый гол. И когда играет против «автобусов». Зато владение мячом стало для команды навязчивой идеей. Нельзя назвать прорывом и внедрение в состав молодежи, ведь Мудрика, Судакова, Трубина, Сикана и прочих начал ставить еще Каштру. Де Дзерби внедрял активно лишь Траоре да отчасти Бондаренко, но этих ребят у португальского наставника не было под рукой. А вот те хлопцы, которые делали разницу у Каштру – Тете, Додо, Соломон, - у Де Дзерби «забуксовали». Правый фланг, где играли первые двое, вообще по статистике стал самым «дырявым».

О международной арене и говорить нечего. Попали в ЛЧ, молодцы, конечно. Но они там должны быть по определению. А то, как сыграли в группе – ниже критики. Потому что даже малейшего позитива не оказалось.

Так что в глобальном смысле – все хорошо. Но если убрать весь этот «бриолин», всю эту итальянскую безбашенную возню/игру на публику, то хорошего пока что практически нет. Я не хочу сказать, что Де Дзерби после всего этого должен быть уволен. Я лишь хочу сказать, что Каштру был уволен в очень похожей ситуации. И уж коль итальянец остался, и, скорее всего, получит хорошие деньги на трансферы уже сейчас, летом его команда должна стать чемпионом и выиграть Кубок. И, конечно же, должна наконец стать украинским «Сассуоло». Или кем там ее видит Роберто.

Иначе – точно ариведерчи.   

Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 22.12.2021 12:35
    0
    то виявляється, "СОВА" винний у поганій атмосфері у шахтьорі
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 12:29
    0
    Хм, то так лебезили все перед зеброй с авансами и восторгом, то уже вопросы возникают после «феерии» в лч непонятной
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 12:33
    -1
    FunnyCat___, 22.12.2021 12:32
    На этой ветке будет не меньше разорванных седалищ кротов, чем после назначения Луческу в Динамо
    А автор по делу пишет
    Срач можно считать открытым?
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 22.12.2021 12:32 (изменен)
    -1
    На этой ветке будет не меньше разорванных седалищ кротов, чем после назначения Луческу в Динамо
    А автор по делу пишет
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