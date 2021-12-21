Довбик вырос в классного форварда. У нас появилась альтернатива Яремчуку

Артем Довбик выиграл промежуточный бомбардирский забег в УПЛ. В активе днепровского нападающего – 14 мячей по итогам первой половины сезона. Еще у форварда четыре ассиста, что делает его так же лучшим по системе «гол+пас». Идущего на втором месте в снайперской гоне Цыганкова Довбик опережает на три мяча, а Буяльского и Тете, делящих третью-четвертую позиции, на пять. То есть, уже сейчас можно сделать осторожный прогноз, что если все будет нормально, то центрфорвард «Днепра-1» - главный претендент на лавры лучшего бомбардира чемпионата страны.

Откровенно говоря, прогноз этот – такой себе: типа «капитан очевидность». Потому что ярких «забивал» в нынешнем сезоне УПЛ – раз, два и обчелся, а предпосылок к появлению новых – еще меньше. Поэтому, повторюсь, если не случится ничего радикального, то Артем может выиграть украинскую «Золотую бутсу». Сложившаяся обстановка ему благоволит.

Обратите внимание: из восьми футболистов, находящихся среди лидеров бомбардирского списка текущего чемпионата Украины (те, у кого семь и больше голов), номинальных нападающих – лишь половина. Более того, из этой половины трое (Аллахьяр, Безбородько и Гармаш, играющий в этом сезоне на острие атаки) имеют в своем активе по семь мячей. То есть, до показателей Довбика им, откровенно говоря, далековато. Фактически, мы имеем полное основание утверждать, что забивных нападающих сейчас в УПЛ нет. За исключением нашего сегодняшнего героя.

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Почему так случилось – ответ лежит на поверхности. Форварды «Шахтера» - Мораес и Траоре - травмированы, форварды «Динамо» - дискредитированы. Форварды «Зари» - Аллахьяр и Шахаб – на виду, но особенность команды Скрипника такова, что там забивают многие, нету такого, что один человек тащит команду. Как тот же Довбик. Поэтому в данном случае все логично: квалифицированный, заточенный в первую очередь на атаку футболист, практически не имевший ни серьезных проблем со здоровьем, ни конкуренции (как внутри команды, так и на уровне чемпионата) прочно обосновался на бомбардирском Олимпе.

Особенно эта прочность структурировалась, скажем так, после внушительной забивной серии Артема. Шесть матчей подряд забивал Довбик в первой части сезона. Причем в последних шести турах перед зимней паузой. По длительности забивной серии форвард «днепрян» в историческом ракурсе УПЛ уступает лишь двум «горнякам» - Тейшейре, который имел сразу две серии – с десяти и семи подряд матчей с забитыми голами, и Воробью, имеющему семь подряд поединков с голами. Частично можно говорить о том, что Артем уже вписал свое имя в историю нашего чемпионата. К тому же, он имеет все основания продлить свой показатель и как минимум сравняться с Воробьем.



СК Днепр-1. Артем Довбик

Честно говоря, то, что именно Артем будет «зажигать» в первой части сезона, у меня лично сомнений не было. Он показал свой уровень в минувшем чемпионате – в частности, во второй его половине, когда «Днепр-1» наконец-то начал демонстрировать и игру нормальную, и результаты. К тому же, очень положительно на Довбике сказалось его пребывание в лагере сборной Украины на Евро-2020. В особенности, его памятный победный гол в 1/8 финала в ворота сборной Швеции.

После Евро ходило много слухов о якобы заинтересованности персоной Довбика со стороны зарубежных клубов. В первую очередь турецких. Да и об интересе двух отечественных грандов тоже говорили. Но в итоге Артем остался в Днепре. Остался – и преуспел. Не только в УПЛ, но и в сборной: именно на его счету фактически победный гол в решающем матче против сборной Боснии и Герцеговины. Наверное, впервые за последние два-три года мы можем говорить о том, что на позиции Романа Яремчука в сборной Украины в лице Артема Довбика наконец-то появилась достойная альтернатива. И, хочется верить, вполне достойная конкуренция.

Одним словом, за это полугодие Довбик преуспел до такой степени, что снова молва сватает его «за бугор». Причем не только в Турцию, но и в более статусные чемпионаты – в АПЛ, Лигу 1, Серию А. Опять-таки, раздаются и голоса заинтересованности из «Шахтера» и «Динамо». Особенно «Динамо», где реально нужен нормальный форвард.

Сложно сказать, сколько в этих и подобных разговорах правды. Коль Довбик пока что остается на своем нынешнем рабочем месте, стало быть, правды немного. Может, оно и к лучшему. Во всяком случае, лично мне было бы очень интересно посмотреть на игру Артема во второй части сезона. На его игру именно в составе «Днепра-1»: сдюжит ли эта команда на «бронзу»? Сдюжит ли ее главный форвард на бомбардирские лавры?

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Вместе с тем, отдавая несомненное должное безусловно лучшему на данном этапе нападающему чемпионата Украины, лично меня не покидает вот какая мысль, которой позволю себе поделиться с вами. Сразу отмечу, что мне очень импонирует игра Артема Довбика. И я именно за него буду переживать в бомбардирской гонке – как за нашу «новую кровь», «новую силу». Да и вообще нечто новое в нашем небогатом на людей и события в последнее время чемпионате. Но тут вот еще что. Я проанализировал ситуацию – кому забивал Довбик, каковой была его конкурентная среда.

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О среде вкратце было сказано выше: тех уж нет, иные – далече. Но это не проблема Артема. И тем более, не его вина. Но вот второй пункт…Из своих 14 мячей в текущем первенстве он ни одного не забил в ворота «Шахтера», «Динамо» и «Зари». Этим командам, по праву считающимися флагманами украинского клубного футбола, «Днепр-1» уступил с общим счетом 0:8. Довбик эти три матча провел от звонка до звонка. И не запомнился ровным счетом ничем.

На мой взгляд, вот этот его «холостой» трехматчевый отрезок не менее показательный, нежели шестиматчевый забивной. Потому что отличного форварда от просто хорошего отличает, как раз, умение забивать в ворота любой команды – и аутсайдеру, и фавориту. Пока что таким умением Артем похвастаться не может.

Да, лучшим бомбардиром можно стать, и не забивая голы «Шахтеру» и «Динамо». Но вот лучшим футболистом при этом вряд ли станешь. Это не вина Артема, но это сейчас его беда. Над этим аспектом он и должен очень серьезно поработать, дабы уже в ближайшем будущем стать настоящей новой силой украинского футбола.