Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году стал Артем Довбик

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году с 18 голами стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. 4 мяча он забил в весенней части сезона-2020/21 и 14 - в осенней части ЧУ-2021/22. Довбик на 3 гола опередил бомбардира №1 2020 года Виктора Цыганкова и на 4 - лучшего снайпера среди легионеров бразильца Тете.
К слову, за последние 10 лет, помимо Довбика, звание лучшего голеадора года завоевал лишь один игрок, не выступавший в рядах наших двух грандов - «Динамо» и «Шахтера». Это Марко Девич из «Металлиста», который с 20 мячами возглавил бомбардирский рейтинг в 2013-м.
Лучшие бомбардиры УПЛ в 2021 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
4 (1)
|
14 (3)
|
18 (4)
|
2.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
4 (2)
|
11 (5)
|
15 (7)
|
3.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
5
|
9 (1)
|
14 (1)
|
4.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4
|
9 (1)
|
13 (1)
|
5.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла/Динамо
|
10 (5)
|
1
|
11 (5)
|
6.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
5
|
5
|
10
|
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
3
|
7
|
10
|
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
6
|
4
|
10
|
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
4
|
6
|
10
|
10.
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
2
|
8 (2)
|
10 (2)
В скобках - голы с пенальти.
Лучшие бомбардиры года в предыдущие 5 лет
|
Год
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
2016
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
2
|
10 (2)
|
12 (2)
|
2017
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
5 (1)
|
13 (1)
|
18 (2)
|
2018
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
10 (3)
|
7
|
17 (3)
|
2019
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
5 (1)
|
15 (1)
|
20 (2)
|
2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
7 (1)
|
8 (2)
|
15 (3)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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