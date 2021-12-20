Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году стал Артем Довбик

За весну и осень этого года форвард днепрян забил 18 мячей

  • 20.12.2021 14:21
  • 359 просмотров
  • 2 комментария
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году стал Артем Довбик
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году с 18 голами стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. 4 мяча он забил в весенней части сезона-2020/21 и 14 - в осенней части ЧУ-2021/22. Довбик на 3 гола опередил бомбардира №1 2020 года Виктора Цыганкова и на 4 - лучшего снайпера среди легионеров бразильца Тете.

К слову, за последние 10 лет, помимо Довбика, звание лучшего голеадора года завоевал лишь один игрок, не выступавший в рядах наших двух грандов - «Динамо» и «Шахтера». Это Марко Девич из «Металлиста», который с 20 мячами возглавил бомбардирский рейтинг в 2013-м.

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2021 году

 

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

4 (1)

14 (3)

18 (4)

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

4 (2)

11 (5)

15 (7)

3.

ТЕТЕ

Шахтер

5

9 (1)

14 (1)

4.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

9 (1)

13 (1)

5.

Владислав КУЛАЧ

Ворскла/Динамо

10 (5)

1

11 (5)

6.

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

5

5

10

 

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

3

7

10

 

Манор СОЛОМОН

Шахтер

6

4

10

 

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

4

6

10

10.

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

2

8 (2)

10 (2)

В скобках - голы с пенальти.

Лучшие бомбардиры года в предыдущие 5 лет

Год

 Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

2016

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

2

10 (2)

12 (2)

2017

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

5 (1)

13 (1)

18 (2)

2018

МАРЛОС

Шахтер

10 (3)

7

17 (3)

2019

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

5 (1)

15 (1)

20 (2)

2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

7 (1)

8 (2)

15 (3)

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 20.12.2021 14:53
    +1
    Тащат Цыганкова по пенальти как могут
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 14:48
    0
    эх Кулач Кулач. пошёл на повышение
    Ссылка
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