Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году стал Артем Довбик

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2021 году с 18 голами стал 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. 4 мяча он забил в весенней части сезона-2020/21 и 14 - в осенней части ЧУ-2021/22. Довбик на 3 гола опередил бомбардира №1 2020 года Виктора Цыганкова и на 4 - лучшего снайпера среди легионеров бразильца Тете.

К слову, за последние 10 лет, помимо Довбика, звание лучшего голеадора года завоевал лишь один игрок, не выступавший в рядах наших двух грандов - «Динамо» и «Шахтера». Это Марко Девич из «Металлиста», который с 20 мячами возглавил бомбардирский рейтинг в 2013-м.

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2021 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 4 (1) 14 (3) 18 (4) 2. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 4 (2) 11 (5) 15 (7) 3. ТЕТЕ Шахтер 5 9 (1) 14 (1) 4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 4 9 (1) 13 (1) 5. Владислав КУЛАЧ Ворскла/Динамо 10 (5) 1 11 (5) 6. Александр ГЛАДКИЙ Заря 5 5 10 Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 3 7 10 Манор СОЛОМОН Шахтер 6 4 10 Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 4 6 10 10. Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 2 8 (2) 10 (2)

В скобках - голы с пенальти.

Лучшие бомбардиры года в предыдущие 5 лет

Год Игрок Клуб Весна Осень Всего 2016 ЖУНИОР МОРАЕС Динамо 2 10 (2) 12 (2) 2017 Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 5 (1) 13 (1) 18 (2) 2018 МАРЛОС Шахтер 10 (3) 7 17 (3) 2019 ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 5 (1) 15 (1) 20 (2) 2020 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 7 (1) 8 (2) 15 (3)

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