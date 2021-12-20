Лучшей командой УПЛ в 2021 году стало Динамо

«Шахтер» 3-й раз за последние 10 лет уступил пальму первенства киевлянам

  • 20.12.2021 14:09
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  • 5 комментариев
Лучшей командой УПЛ в 2021 году стало Динамо
© ФК Динамо

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальму первенства в 2021 году завоевало бы «Динамо». Киевляне набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2020/21 (35) и показали второй результат в осенней части УПЛ-2021/22 (45). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2021 занял «Шахтер», отставший от динамовцев на 8 пунктов. А третье - «Заря», на самую малость опередившая «Днепр-1». К слову, в предыдущие 10 лет «Динамо» завоевывало звание лучшей команды лишь дважды - в 2011-м, когда киевлян тренировал Юрий Семин, и в 2015-м под руководством Сергея Реброва.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2021 году только весной («Олимпик») либо осенью («Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925»).

Показатели клубов УПЛ в 2021 году

 

 

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Динамо

31

25

5

1

81-14

80

86,0

2.

Шахтер

31

23

3

5

70-18

72

77,4

3.

Заря

32

21

3

8

58-31

66

68,8

4.

Днепр-1

31

19

5

7

55-27

62

66,7

5.

Ворскла

31

15

9

7

50-38

54

58,1

6.

Колос

31

13

8

10

32-33

47

50,5

7.

Десна

31

11

7

13

42-48

40

43,0

8.

Александрия

31

11

6

14

33-35

39

41,9

9.

Рух

30

9

10

11

31-37

37

41,1

10.

Львов

32

10

7

15

31-55

37

38,5

11.

Ингулец

30

7

7

16

24-47

28

31,1

12.

Мариуполь

31

4

6

21

34-66

18

19,4

13.

Минай

32

3

9

20

19-54

18

18,8

Лучшие клубы УПЛ в предыдущие 5 лет

Год

Команда

И

В

Н

П

М

О

%

2008

Динамо

29

24

3

2

74-20

75

86,2

2009

Динамо

29

25

3

1

67-17

78

89,7

2010

Шахтер

32

29

2

1

60-11

89

92,7

2011

Динамо

31

24

5

2

66-15

77

82,8

2012

Шахтер

28

26

1

1

78-15

79

94,0

2013

Шахтер

29

20

6

3

68-23

66

75,9

2014

Шахтер

25

19

1

5

56-17

58

77,3

2015

Динамо

28

23

4

1

69-11

73

86,9

2016

Шахтер

27

21

4

2

67-25

67

82,7

2017

Шахтер

33

22

6

5

63-31

72

72,7

2018

Шахтер

31

25

3

3

76-15

78

83,9

2019

Шахтер

32

28

4

0

80-11

88

91,7

2020

Шахтер

26

17

7

2

60-28

58

74,4

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 14:39
    0
    rosti79, 20.12.2021 14:23
    я бы МИНАЙ выбрал за его терпение к мечте селезнева
    и без Леонова, который шёл в комплекте с Селезнёвым.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.12.2021 14:32
    0
    Класс !
    ДинамО весенне-осенний чемпион.
    Прямо как в СССР.
    Грамоты в студию!!
    Ссылка
    kortizol1552
    kortizol1552, 20.12.2021 14:26
    0
    rosti79, 20.12.2021 14:23
    я бы МИНАЙ выбрал за его терпение к мечте селезнева
    посмотрим чего эти колхозники добьются без селезнёва
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 20.12.2021 14:23
    0
    я бы МИНАЙ выбрал за его терпение к мечте селезнева
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.12.2021 14:32
    -2
    Класс !
    ДинамО весенне-осенний чемпион.
    Прямо как в СССР.
    Грамоты в студию!!
    Ссылка
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