Лучшей командой УПЛ в 2021 году стало Динамо

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальму первенства в 2021 году завоевало бы «Динамо». Киевляне набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2020/21 (35) и показали второй результат в осенней части УПЛ-2021/22 (45). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2021 занял «Шахтер», отставший от динамовцев на 8 пунктов. А третье - «Заря», на самую малость опередившая «Днепр-1». К слову, в предыдущие 10 лет «Динамо» завоевывало звание лучшей команды лишь дважды - в 2011-м, когда киевлян тренировал Юрий Семин, и в 2015-м под руководством Сергея Реброва.

Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2021 году только весной («Олимпик») либо осенью («Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925»).

Показатели клубов УПЛ в 2021 году

И В Н П М О % 1. Динамо 31 25 5 1 81-14 80 86,0 2. Шахтер 31 23 3 5 70-18 72 77,4 3. Заря 32 21 3 8 58-31 66 68,8 4. Днепр-1 31 19 5 7 55-27 62 66,7 5. Ворскла 31 15 9 7 50-38 54 58,1 6. Колос 31 13 8 10 32-33 47 50,5 7. Десна 31 11 7 13 42-48 40 43,0 8. Александрия 31 11 6 14 33-35 39 41,9 9. Рух 30 9 10 11 31-37 37 41,1 10. Львов 32 10 7 15 31-55 37 38,5 11. Ингулец 30 7 7 16 24-47 28 31,1 12. Мариуполь 31 4 6 21 34-66 18 19,4 13. Минай 32 3 9 20 19-54 18 18,8

Лучшие клубы УПЛ в предыдущие 5 лет