Лучшей командой УПЛ в 2021 году стало Динамо

Если бы чемпионат Украины проводился по схеме «весна - осень», то пальму первенства в 2021 году завоевало бы «Динамо». Киевляне набрали наибольшее количество очков в весенней части сезона-2020/21 (35) и показали второй результат в осенней части УПЛ-2021/22 (45). Вторую строчку в таблице этого виртуального ЧУ-2021 занял «Шахтер», отставший от динамовцев на 8 пунктов. А третье - «Заря», на самую малость опередившая «Днепр-1». К слову, в предыдущие 10 лет «Динамо» завоевывало звание лучшей команды лишь дважды - в 2011-м, когда киевлян тренировал Юрий Семин, и в 2015-м под руководством Сергея Реброва.
Небольшое пояснение к приведенной ниже таблице. Поскольку команды по той или иной причине провели разное количество матчей, расставлены они по проценту набранных очков. Кроме того, в таблицу не включены клубы, выступавшие в 2021 году только весной («Олимпик») либо осенью («Верес», «Черноморец» и «Металлист 1925»).
Показатели клубов УПЛ в 2021 году
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Динамо
|
31
|
25
|
5
|
1
|
81-14
|
80
|
86,0
|
2.
|
Шахтер
|
31
|
23
|
3
|
5
|
70-18
|
72
|
77,4
|
3.
|
Заря
|
32
|
21
|
3
|
8
|
58-31
|
66
|
68,8
|
4.
|
Днепр-1
|
31
|
19
|
5
|
7
|
55-27
|
62
|
66,7
|
5.
|
Ворскла
|
31
|
15
|
9
|
7
|
50-38
|
54
|
58,1
|
6.
|
Колос
|
31
|
13
|
8
|
10
|
32-33
|
47
|
50,5
|
7.
|
Десна
|
31
|
11
|
7
|
13
|
42-48
|
40
|
43,0
|
8.
|
Александрия
|
31
|
11
|
6
|
14
|
33-35
|
39
|
41,9
|
9.
|
Рух
|
30
|
9
|
10
|
11
|
31-37
|
37
|
41,1
|
10.
|
Львов
|
32
|
10
|
7
|
15
|
31-55
|
37
|
38,5
|
11.
|
Ингулец
|
30
|
7
|
7
|
16
|
24-47
|
28
|
31,1
|
12.
|
Мариуполь
|
31
|
4
|
6
|
21
|
34-66
|
18
|
19,4
|
13.
|
Минай
|
32
|
3
|
9
|
20
|
19-54
|
18
|
18,8
Лучшие клубы УПЛ в предыдущие 5 лет
|
Год
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
2008
|
Динамо
|
29
|
24
|
3
|
2
|
74-20
|
75
|
86,2
|
2009
|
Динамо
|
29
|
25
|
3
|
1
|
67-17
|
78
|
89,7
|
2010
|
Шахтер
|
32
|
29
|
2
|
1
|
60-11
|
89
|
92,7
|
2011
|
Динамо
|
31
|
24
|
5
|
2
|
66-15
|
77
|
82,8
|
2012
|
Шахтер
|
28
|
26
|
1
|
1
|
78-15
|
79
|
94,0
|
2013
|
Шахтер
|
29
|
20
|
6
|
3
|
68-23
|
66
|
75,9
|
2014
|
Шахтер
|
25
|
19
|
1
|
5
|
56-17
|
58
|
77,3
|
2015
|
Динамо
|
28
|
23
|
4
|
1
|
69-11
|
73
|
86,9
|
2016
|
Шахтер
|
27
|
21
|
4
|
2
|
67-25
|
67
|
82,7
|
2017
|
Шахтер
|
33
|
22
|
6
|
5
|
63-31
|
72
|
72,7
|
2018
|
Шахтер
|
31
|
25
|
3
|
3
|
76-15
|
78
|
83,9
|
2019
|
Шахтер
|
32
|
28
|
4
|
0
|
80-11
|
88
|
91,7
|
2020
|
Шахтер
|
26
|
17
|
7
|
2
|
60-28
|
58
|
74,4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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