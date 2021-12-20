Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал 24-летний форвард «Днера-1» Артем Довбик. За весну и осень он забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 22 балла, Артем на два очка опередил лауреата трех предыдущих лет Виктора Цыганкова и прервал многолетнее доминирование в этой номинации игроков «Динамо» и «Шахтера».

Последний раз полпреды грандов уступали пальму первенства в 2013 году, когда лучший результат показал Марко Девич из «Металлиста».

Отметим, что Артем Довбик также стал лучшим бомбардиром 2021 года в УПЛ.

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 4 (4+0) 18 (14+4) 22 (18+4) 2. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 6 (4+2) 14 (11+3) 20 (15+5) 3. Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 2 (2+0) 15 (8+7) 17 (10+7) 4. ТЕТЕ Шахтер 6 (5+1) 10 (9+1) 16 (14+2) 5. Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 5 (3+2) 11 (7+4) 16 (10+6) 6. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 7 (4+3) 8 (6+2) 15 (10+5) 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 5 (4+1) 9 (9+0) 14 (13+1) 8. Александр ГЛАДКИЙ Заря 6 (5+1) 8 (5+3) 14 (10+4) 9. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 8 (5+3) 6 (3+3) 14 (8+6) 10. Марио ЧУЖЕ Днепр-1 8 (7+1) 4 (2+2) 12 (9+3)

При равных показателях выше стоят игроки, забившие больше мячей.

Лучшие по системе «гол+пас» в предыдущие 5 лет