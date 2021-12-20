Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал 24-летний форвард «Днера-1» Артем Довбик. За весну и осень он забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 22 балла, Артем на два очка опередил лауреата трех предыдущих лет Виктора Цыганкова и прервал многолетнее доминирование в этой номинации игроков «Динамо» и «Шахтера».
Последний раз полпреды грандов уступали пальму первенства в 2013 году, когда лучший результат показал Марко Девич из «Металлиста».
Отметим, что Артем Довбик также стал лучшим бомбардиром 2021 года в УПЛ.
Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
4 (4+0)
|
18 (14+4)
|
22 (18+4)
|
2.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
6 (4+2)
|
14 (11+3)
|
20 (15+5)
|
3.
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
2 (2+0)
|
15 (8+7)
|
17 (10+7)
|
4.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
6 (5+1)
|
10 (9+1)
|
16 (14+2)
|
5.
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
5 (3+2)
|
11 (7+4)
|
16 (10+6)
|
6.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
7 (4+3)
|
8 (6+2)
|
15 (10+5)
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
5 (4+1)
|
9 (9+0)
|
14 (13+1)
|
8.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
6 (5+1)
|
8 (5+3)
|
14 (10+4)
|
9.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
8 (5+3)
|
6 (3+3)
|
14 (8+6)
|
10.
|
Марио ЧУЖЕ
|
Днепр-1
|
8 (7+1)
|
4 (2+2)
|
12 (9+3)
При равных показателях выше стоят игроки, забившие больше мячей.
Лучшие по системе «гол+пас» в предыдущие 5 лет
|
Год
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
10 (5+5)
|
6 (4+2)
|
16 (9+7)
|
2017
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
17 (11+6)
|
4 (3+1)
|
21 (14+7)
|
2018
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
13 (7+6)
|
12 (9+3)
|
25 (16+9)
|
2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
17 (9+8)
|
12 (7+5)
|
29 (16+13)
|
2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
7 (7+0)
|
10 (8+2)
|
17 (15+2)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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