Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал Артем Довбик

За весну и осень форвард «Днепра-1» забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи

  • 20.12.2021 14:55
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Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал Артем Довбик
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году стал 24-летний форвард «Днера-1» Артем Довбик. За весну и осень он забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 22 балла, Артем на два очка опередил лауреата трех предыдущих лет Виктора Цыганкова и прервал многолетнее доминирование в этой номинации игроков «Динамо» и «Шахтера».

Последний раз полпреды грандов уступали пальму первенства в 2013 году, когда лучший результат показал Марко Девич из «Металлиста».

Отметим, что Артем Довбик также стал лучшим бомбардиром 2021 года в УПЛ.

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2021 году

 

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

4 (4+0)

18 (14+4)

22 (18+4)

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

6 (4+2)

14 (11+3)

20 (15+5)

3.

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

2 (2+0)

15 (8+7)

17 (10+7)

4.

ТЕТЕ

Шахтер

6 (5+1)

10 (9+1)

16 (14+2)

5.

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

5 (3+2)

11 (7+4)

16 (10+6)

6.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

7 (4+3)

8 (6+2)

15 (10+5)

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

5 (4+1)

9 (9+0)

14 (13+1)

8.

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

6 (5+1)

8 (5+3)

14 (10+4)

9.

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

Десна

8 (5+3)

6 (3+3)

14 (8+6)

10.

Марио ЧУЖЕ

Днепр-1

8 (7+1)

4 (2+2)

12 (9+3)

При равных показателях выше стоят игроки, забившие больше мячей.

Лучшие по системе «гол+пас» в предыдущие 5 лет

Год

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

10 (5+5)

6 (4+2)

16 (9+7)

2017

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

17 (11+6)

4 (3+1)

21 (14+7)

2018

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

13 (7+6)

12 (9+3)

25 (16+9)

2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

17 (9+8)

12 (7+5)

29 (16+13)

2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

7 (7+0)

10 (8+2)

17 (15+2)

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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