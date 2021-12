Сезон под угрозой срыва. АПЛ перенесла еще 5 матчей уик-энда

Английская Премьер-лига из-за пандемии коронавируса перенесла еще 5 матчей, которые должны были состояться в ближайшие выходные.

АПЛ, понимая, что болельщики разочарованы тем, что эти матчи отложены, принесла извинения за причиненные неудобства и неудобства. Все остальные матчи, которые должны быть сыграны в уик-энд, в настоящее время планируется провести в соответствии с планом.

Правление АПЛ согласилось отложить матчи после рассмотрения индивидуальных запросов клубов.

В «Брентфорде» продолжается вспышка COVID-19. Это привело к закрытию тренировочной базы, что означает, что клуб не могут подготовиться к субботнему матчу.

В «Уотфорде» также продолжается вспышка болезни, в результате чего тренировочная база тоже закрывается, и у клуба недостаточно игроков для проведения матча.

У «Норвича» недостаточно игроков для проведения матча из-за COVID-19, травм и других заболеваний.

В команде «Лестер» произошла вспышка COVID-19, из-за которой клуб остался с недостаточным количеством игроков, доступных для проведения матча. Тренировочная база основной команды клуба была закрыта утром 16 декабря, чтобы помочь сдержать вспышку болезни.

В «Манчестер Юнайтед» продолжается вспышка COVID-19, из-за которой клуб не может выставить команду на матч на «Олд Траффорд».

Перенесенные матчи АПЛ:

Суббота, 18 декабря

Воскресенье, 19 декабря

