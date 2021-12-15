Омикрон против АПЛ: кто окажется сильнее, и чего ждать дальше

Накануне популярное в Британии издание Daily Mail вышло с весьма резонансной новостью – розыгрыш текущего сезона в английской Премьер-лиге может быть приостановлен на неопределенное время. Причиной тому служит неимоверно быстрое распространение на Туманном Альбионе нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название Омикрон и впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике и Ботсване.

Ситуация с новыми случаями заражения Covid-19 в Великобритании действительно непростая. Премьер-министр островного государства Борис Джонсон отметил, что сейчас ключевым вызовом для общества является волна новых инфекций, вызванных штаммом Омикрон. 14 декабря в Великобритании было зафиксировано максимальное количество случаев выявленных заражений за день (59610 случаев), начиная с января нынешнего года. Кроме того, этот показатель является пятым с точки зрения наивысшей суточной заболеваемости, фиксируемой на территории островного государства с начала пандемии.

Насколько все серьезно, и как вспышка заражений новым штаммом коронавируса может повлиять на футбол, в частности, английскую Премьер-лигу, попробуем разобраться, ответив на несколько наиболее важных вопросов.

Сколько матчей в АПЛ не состоялись в срок из-за Covid-19?

10 декабря Совет Премьер-лиги принял решение перенести на другую дату матч 16-го тура между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом», который по календарю должен был состояться в воскресенье, 12 декабря. Это стало реакцией на вспышку заболеваемости коронавирусом в составе лондонской команды, о которой «шпоры» сообщили еще в середине минувшей недели, и по причине которой не состоялся матч шестого тура групповой стадии Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и французским «Ренном».

Второй и пока последней игрой в нынешнем сезоне АПЛ, которая была отложена из-за коронавируса, стала встреча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед», изначально планируемая к проведению на вторник, 14 декабря. Здесь причиной послужила вспышка заболеваемости в стане «красных дьяволов», из-за которой клуб из Манчестера вынужден был закрыть тренировочную базу и обратиться к руководству лиги с просьбой о переносе игр.

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На текущий момент новые даты, в которые состояться перенесенные встречи «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» еще не утверждены.

Отметим, что в минувшем сезоне из-за Covid-19 в АПЛ на другие даты было перенесено шесть поединков: «Астон Вилла» - «Ньюкасл» (4 декабря), «Манчестер Сити» - «Эвертон» (28 декабря), «Тоттенхэм» - «Фулхэм» (30 декабря), «Бернли» - «Фулхэм» (3 января), «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» (13 января) и «Астон Вилла» - «Эвертон» (17 января).

Что говорит регламент АПЛ?

Регламент проведения матчей английской Премьер-лиги на сезон-2021/22 включает в себя протоколы по Covid-19, согласно которым Совет АПЛ разрешает смену места проведения или даты матча только в исключительных случаях. Каждое решение принимается в индивидуальном порядке, но официальное руководство гласит, что матч должен быть проведен, если у клуба есть 14 или более здоровых игроков из списка заявленных командой на сезон.

Однако здесь важно понимать, что экосистема клубов АПЛ не ограничивается одними только футболистами: нельзя обходить вниманием тренерские штабы, вспомогательный персонал, аналитиков, диетологов, физиотерапевтов и т.д. Именно поэтому матч «Манчестер Юнайтед», который изначально сообщил о «небольшом количестве случаев» выявленных заражений Covid-19, против «Брентфорда» был перенесен Советом АПЛ. Манкунианцы четко обозначили свою позицию – клуб не хочет рисковать здоровьем и жизнями своих сотрудников ради формального выполнения регламентных норм, которое может привести к усугублению ситуации.

В итоге в экспертной среде уже заговорили о необходимости как можно скорее усовершенствовать правила АПЛ в отношении коронавируса. В прошлом сезоне организаторы имели дело только с клубами, но сейчас, когда на трибуны вернулись болельщики, речь идет о гораздо большем количестве людей, присутствующих на матчах.

Английских фанатов, в частности, уже просят отнестись с пониманием к вынужденным мерам, на которые идет руководство АПЛ. Сейчас для лиги куда важнее обеспечить выполнение обязательств перед телетрансляторами, потому как речь идет о сотнях миллионов и даже миллиардах фунтов. Именно поэтому одним из вариантов является очередное закрытие трибун, возврат денег по ранее проданным билетам и перевод проведения АПЛ в телеформат, как уже было ранее.

Сколько случаев заражения фиксируется в АПЛ?

На радикальные меры Совет АПЛ будет готов пойти потому, что количество положительных случаев тестирования на Covid-19 среди футболистов клубов лиги фактически бьет рекорды. В частности, на неделе с 6 по 12 декабря было выявлено 42 новых заражения футболистов коронавирусом, хотя неделей ранее этот показатель был равен 12.

Стоит отмечать, что стремительное распространение штамма Омикрон и его повышенная заразность, о чем уже в один голос говорят медики, привела к увеличению тестов, проводимых для футболистов в клубах АПЛ. В частности, на минувшей неделе в лиге был достигнут максимальный с начала сезона охват тестируемых.

Неделя Количество тестов Количество положительных случаев 02.08 – 08.08 3118 9 09.08 – 15.08 3231 11 16.08 – 22.08 3060 16 23.08 – 29.08 3020 6 30.08 – 05.09 1952 2 06.09 – 12.09 3039 3 13.09 – 19.09 3154 2 20.09 – 26.09 3010 1 27.09 – 03.10 2927 4 04.10 – 10.10 1696 0 11.10 – 17.10 3044 6 18.10 – 24.10 3209 4 25.10 – 31.10 3006 4 01.11 – 07.11 2953 3 08.11 – 14.11 1647 4 15.11 – 21.11 3188 6 22.11 – 28.11 3379 7 29.11 – 05.12 3154 12 06.12 – 12.12 3805 42

Что планирует предпринять АПЛ?

Приостановка всего розыгрыша АПЛ-2021/22 является одной из рассматриваемых мер, однако она будет последней, к которой прибегнет Совет лиги, если все остальные не дадут должного эффекта. На кону стоят огромные деньги, и как бы функционеры публично не высказывались о беспокойстве по поводу здоровья и жизни футболистов и тренеров команд, на самом деле их куда больше пугают потенциальные судебные иски, которые могут последовать от спонсоров и телетрансляторов за срыв подписанных контрактов. Говорить о форс-мажоре в данной ситуации вряд ли придется, так как пандемия коронавируса длится уже не первый год, и юристы успели выработать ряд контраргументов на подобные отговорки.

Согласно последних данных из британской прессы, никакой уверенности относительно проведения оставшихся матчей АПЛ по графику утвержденного ранее календаря, у руководства лиги нет. В то же время организаторы разослали во всех клубы факсы, где говорится о восстановлении «экстренных мер», которые включают в себя:

- увеличения частоты тестирования игроков и персонала;

- ношение масок в помещениях;

- соблюдение социальной дистанции;

- изоляция инфицированных коронавирусом.

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Как сообщает PA Media, игроки и персонал клубов АПЛ отныне должны проходить экспресс-тестирование на коронавирус каждый раз, когда хотят попасть на тренировочную базу своего клуба, поскольку такая мера активизирует усилия по борьбе с распространением штамма Омикрон. Такие тестирование должны проводиться за пределами базы, а кроме них обязательны к проведению два ПЦР-теста в неделю.

Помимо этого организаторы хотят интенсифицировать процесс вакцинации игроков и персонала клубов АПЛ. В октябре лига официально рапортовала о том, что 69% футболистов были полностью иммунизированы, а 81% получили хотя бы одну дозу. Но в целом Совет лиги рассматривает такие цифры, как недостаточно высокие, и хочет добиться 100%-ного показателя вакцинации уже в ближайшие месяцы.

Что ждет болельщиков?

А вот это, пожалуй, один из самых интересных и сложных вопросов. Если говорить о тех, кто следит за АПЛ с помощью телетрансляций, то наиболее негативный сценарий для них – это приостановка розыгрыша соревнования.

Куда проблематичнее будет наблюдать за матчами любимых команд тем фанатам, которые привыкли делать это на стадионе. В частности, несколько дней назад министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что по оценкам его ведомства, распространение штамма Омикрон в островном государстве выйдет на показатели в 200 тысяч инфицированных еженедельно. При этом, официальная статистика, как признают медики, фиксирует лишь часть случаев, а потому здесь в пору будет говорить о показателях в 80 тысяч зараженных, тогда как остальные будут переносить заболевание без обращений к органам здравоохранения.

Поэтому уже сейчас правительство Великобритании рассматривает так называемый «План Б» по борьбе с ростом числа случаев инфицирования коронавирусом. В частности, вечером во вторник в Палате общин 243 голосами были приняты нововведения, которые напрямую коснутся и футбольных матчей. Отныне на спортивные мероприятия, если те предполагают присутствие более 10 тысяч зрителей, будут допускаться только те люди, которые предъявят сертификат о вакцинации двумя дозами, либо свежий негативный экспресс-тест. Остальным будет отказано в посещении стадионов, несмотря на наличие купленных билетов или абонементов.

В АПЛ несколько клубов заранее ввели столь жесткие меры для посещения домашних стадионов. В частности, известно, что подобные правила действуют на аренах «Челси», «Тоттенхэма» и «Брайтона», а вот стадионы подавляющего большинства профессиональных клубов Англии, Шотландии и Уэльса позиционируются как открытые площадки, где нет жестких требований к зрителям, в частности, нет обязательства носить маски на лице.