В Тоттенхэме зафиксирована вспышка коронавируса

Тесты на коронавирус ряда игроков и сотрудников первой команды «Тоттенхэма» дали положительный результат. Об этом сообщает LondonWorld.
7 декабря все игроки и сотрудники «Тоттенхэма», у которых был положительный результат ранее, сдадут повторные тесты ПЦР.
После этих результатов станет известно, на кого сможет рассчитывать главный тренер команды Антонио Конте в матче «Ренном» в Лиге конференций, который состоится 9 декабря в Лондоне.
В ближайшие 10 дней «шпорам» предстоит сыграть с «Ренном», «Брайтоном», «Лестером» и «Ливерпулем».
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