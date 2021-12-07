В Тоттенхэме зафиксирована вспышка коронавируса

Тесты на коронавирус ряда игроков и сотрудников первой команды «Тоттенхэма» дали положительный результат. Об этом сообщает LondonWorld.

7 декабря все игроки и сотрудники «Тоттенхэма», у которых был положительный результат ранее, сдадут повторные тесты ПЦР.

После этих результатов станет известно, на кого сможет рассчитывать главный тренер команды Антонио Конте в матче «Ренном» в Лиге конференций, который состоится 9 декабря в Лондоне.

В ближайшие 10 дней «шпорам» предстоит сыграть с «Ренном», «Брайтоном», «Лестером» и «Ливерпулем».