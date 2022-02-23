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1 : 0
Тоттенхэм
23.02.2022, FT

АПЛ. Ливерпуль разгромил Лидс, Тоттенхэм проиграл

Состоялись три матча в АПЛ

  • 23.02.2022 23:50
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. Ливерпуль разгромил Лидс, Тоттенхэм проиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 февраля в АПЛ состоялись три перенесенных матча. «Ливерпуль» в поединке 19-го тура разгромил «Лидс» и приблизился к «Манчестер Сити» на расстояние всего 3 очков.

«Тоттенхэм» после победы над «Манчестер Сити» снова проиграл – на этот раз «Бернли» в матче 13-го тура. «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура на выезде разгромил «Уотфорд».

«Бернли» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Ми 71

«Уотфорд» - «Кристал Пэлас» - 1:4
Голы: Сиссоко 18 – Матета 15, Галлахер 42, Заа 85, 90

«Ливерпуль» - «Лидс» - 6:0
Голы: Салах 15, 35, Матип 30, Мане 80, 90+1, Ван Дейк 90+3

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    pol-55, 24.02.2022 00:08
    0
    Конте не просто козел,а впертий козел,Санчеса в захист не ставить і там бардак,вперто пхає на гру вибраковку з Юве,бачачи що це не працює,вже продув 4матча з 5 і головне кому,скільки Д.Леві буде терпіти цю мафію,яка розводить його на бабки *будем наблюдать*.
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