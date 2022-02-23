АПЛ. Ливерпуль разгромил Лидс, Тоттенхэм проиграл

Сегодня, 23 февраля в АПЛ состоялись три перенесенных матча. «Ливерпуль» в поединке 19-го тура разгромил «Лидс» и приблизился к «Манчестер Сити» на расстояние всего 3 очков.
«Тоттенхэм» после победы над «Манчестер Сити» снова проиграл – на этот раз «Бернли» в матче 13-го тура. «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура на выезде разгромил «Уотфорд».
«Бернли» - «Тоттенхэм» - 1:0
Гол: Ми 71
«Уотфорд» - «Кристал Пэлас» - 1:4
Голы: Сиссоко 18 – Матета 15, Галлахер 42, Заа 85, 90
«Ливерпуль» - «Лидс» - 6:0
Голы: Салах 15, 35, Матип 30, Мане 80, 90+1, Ван Дейк 90+3
Источник — Sport.ua
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