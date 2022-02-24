В перенесенном поединке 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома обыграл «Лидс» с теннисным счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Лидс» — 6:0
Голы: Салах 15, с пенальти, 35, с пенальти, Матип 30, Мане 80, 90+1, Ван Дейк 90+3
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
|15'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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