В среду, 23 февраля, состоится перенесенный матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед.

Этот сезон в Премьер-лиге для подопечных Клоппа складывается немного лучше. В 25 сыгранных матчах «Ливерпуль» набрал 57 очков, разбавив 17 побед шестью ничьими и двумя поражениями. Отставание от лидера чемпионата, «Манчестер Сити», составляет шесть баллов. При этом манкунианцы провели на один поединок больше.

Лидс

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» хотели бы замахнуться еще выше, но этот сезон им пока не удается. В 24 сыгранных матчах они одержали пять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью, набрав скромные 23 балла. Сейчас «Лидс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в пять очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Гомес, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Диас.

«Лидс»: Мелье – Айлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Форшоу, Кох, Джеймс, Клих, Харрисон, Родриго.

23 февраля, среда