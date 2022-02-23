19-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Лидс
23.02.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Юргена Клоппа – явный фаворит

  • 23.02.2022 00:42
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Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 февраля, состоится перенесенный матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ливерпуль

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед.

Этот сезон в Премьер-лиге для подопечных Клоппа складывается немного лучше. В 25 сыгранных матчах «Ливерпуль» набрал 57 очков, разбавив 17 побед шестью ничьими и двумя поражениями. Отставание от лидера чемпионата, «Манчестер Сити», составляет шесть баллов. При этом манкунианцы провели на один поединок больше.

Лидс

 

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» хотели бы замахнуться еще выше, но этот сезон им пока не удается. В 24 сыгранных матчах они одержали пять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью, набрав скромные 23 балла. Сейчас «Лидс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в пять очков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Гомес, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Диас.

«Лидс»: Мелье – Айлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Форшоу, Кох, Джеймс, Клих, Харрисон, Родриго.

23 февраля, среда

«Ливерпуль» – «Лидс»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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