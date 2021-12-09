ОФИЦИАЛЬНО. УАФ построит под Борисполем базу для национальных сборных

В гостях у УАФ и Андрея Павелко побывал президент УЕФА Александер Чеферин

  • 09.12.2021 23:18
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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ построит под Борисполем базу для национальных сборных
© УАФ. Чеферин и Павелко

Украинская ассоциация футбола анонсировала проект возведения Национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи около Борисполя под Киевом. Планируется, что комплекс будет служить тренировочной базой как для национальных мужских и женских сборных, так и для детских, юношеских команд.

По случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола по личному приглашению президента УАФ Андрея Павелко 8 декабря в Киев прибыла делегация УЕФА во главе с Александером Чеферином. В первый день визита президенты УАФ и УЕФА обсудили повестку запланированных встреч, а также провели рабочее совещание с участием представителей Украинской ассоциации футбола.

9 декабря президент УЕФА Александер Чеферин и президент УАФ Андрей Павелко в Офисе Президента Украины встретились с Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов, которые обсуждались, были, в частности, развитие футбола в Украине, достижения и планы УАФ. Среди них – проведение в стране соревнований под эгидой УЕФА.

Андрей Павелко отметил: «Благодарен главе государства за его большое внимание к спорту номер один в нашей стране и поддержку инициативы по подаче заявки УАФ на проведение в Украине Суперкубка УЕФА 2024 или 2025, чемпионата Европы по футболу среди женщин 2025. Также обсудили перспективу проведения в Украине мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА».

Особое внимание во время встречи также было уделено и вопросам развития футбольной инфраструктуры. В этом направлении за последние несколько лет Украине удалось добиться значительного прогресса, отмечаемого на уровне УЕФА. Новые и безопасные мини-площадки по футболу появляются в самых маленьких населенных пунктах страны, а благодаря проекту «Большое строительство» активно восстанавливаются и реконструируются и большие стадионы в городах. Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за всестороннюю поддержку этого проекта.

Кроме того, на встрече с главой государства говорилось и о поддержке, которую УЕФА предоставляет Украине в реализации программ для детей-переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. «Уверен, мы будем и дальше продолжать сотрудничество в этом направлении», – отметил Андрей Павелко. В завершение встречи Президент Украины вручил Александеру Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени. «Это заслуженная высокая оценка многолетнего плодотворного сотрудничества УЕФА и украинского футбольного сообщества», – отметил президент УАФ.

ВИДЕО. Тренировочная база сборных: 12 гектар, стадион, академия, гибридные поля

ФОТО. Президент УЕФА встретился с Зеленским и Павелко в честь 30-летия УАФ

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 09.12.2021 23:30
    +2
    ладно пургу гнать, уже лет шесть как на него бабло УЕФА давал...на эти денежки Павелко и забацал завод по производству говно-полей
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 09.12.2021 23:53
    +1
    Михаил Степанов, 09.12.2021 23:30
    ладно пургу гнать, уже лет шесть как на него бабло УЕФА давал...на эти денежки Павелко и забацал завод по производству говно-полей
    Ну так ты же лучше Чеферина всё знаешь и УЕФА, сколько выделяли и на что потратили. А они вообще глупые и не в курсе.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 09.12.2021 23:24
    0
    Одну уже построили На ее развалинах второй Гвардиола тренирует.
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    grifon.
    grifon., 09.12.2021 23:25
    -1
    чи для шахти?
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