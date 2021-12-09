ФОТО. Президент УЕФА встретился с Зеленским в честь 30-летия УАФ

В честь 30-летия Украинской ассоциации футбола 8 декабря в Киев прибыла делегация УЕФА во главе с Александером Чеферином.
9 декабря президент УЕФА Александер Чеферин и президент УАФ Андрей Павелко в Офисе Президента встретились с Владимиром Зеленским.
Среди основных вопросов, которые обсуждались, были, в частности, развитие футбола в Украине, достижения и планы УАФ. Среди них – проведение в нашей стране соревнований под эгидой УЕФА.
В завершение встречи Президент Украины вручил Александеру Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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