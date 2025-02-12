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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:38
155
0

Представители Руха и Карпаты провели встречу в Комитете этики УАФ

Команды представляли Игорь Дедышин и Андрей Русол.

12 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:38
155
0
Представители Руха и Карпаты провели встречу в Комитете этики УАФ
ФК Карпаты. Андрей Русол

Представители «Руха» и «Карпат» провели встречу в Комитете по этике и честной игре УАФ.

Клубы представляли генеральные директора – Игорь Дедышин и Андрей Русол.

Представители клубов ознакомились с Кодексами по этике и честной этике и получили комментарии относительно текущего сотрудничества.

31 декабря 2024 года Рух и Карпаты объявили о будущем объединении усилий в дальнейшем.

Две львовские команды проведут между собой матч-дерби в УПЛ 19 апреля.

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Карпаты Львов Рух Львов Украинская ассоциация футбола Игорь Дедышин Андрей Русол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Комитет этики и честной игры УАФ
Николай Степанов Источник: Telegram
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