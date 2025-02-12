Представители Руха и Карпаты провели встречу в Комитете этики УАФ

Представители «Руха» и «Карпат» провели встречу в Комитете по этике и честной игре УАФ.

Клубы представляли генеральные директора – Игорь Дедышин и Андрей Русол.

Представители клубов ознакомились с Кодексами по этике и честной этике и получили комментарии относительно текущего сотрудничества.

31 декабря 2024 года Рух и Карпаты объявили о будущем объединении усилий в дальнейшем.

Две львовские команды проведут между собой матч-дерби в УПЛ 19 апреля.