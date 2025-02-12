Украина. Премьер лига12 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:38
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Представители Руха и Карпаты провели встречу в Комитете этики УАФ
Команды представляли Игорь Дедышин и Андрей Русол.
12 февраля 2025, 03:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:38
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Представители «Руха» и «Карпат» провели встречу в Комитете по этике и честной игре УАФ.
Клубы представляли генеральные директора – Игорь Дедышин и Андрей Русол.
Представители клубов ознакомились с Кодексами по этике и честной этике и получили комментарии относительно текущего сотрудничества.
31 декабря 2024 года Рух и Карпаты объявили о будущем объединении усилий в дальнейшем.
Две львовские команды проведут между собой матч-дерби в УПЛ 19 апреля.
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