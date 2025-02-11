ШЕВЧЕНКО: «Я подал в суд на Бурбаса. То, что он говорит – неправда»

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко подал в суд на бывшего журналиста Игоря Бурбаса.

«Я не знаю, как по-другому реагировать на блогеров, которые постоянно создают какие-то клеветы на меня. А как я должен реагировать? Спускаться к ним на какие-то площадки и ни о чем говорить?

Потому что большинство того, что они говорят – вообще неправда. Не только обо мне, а вообще о многом. Я цивилизованный человек – а как по-другому я должен реагировать на это? Я считаю, что в цивилизованной стране нужно идти в суд и выяснять этот вопрос в суде.

Я хочу, чтобы в нашей стране произошло какое-то правосудие, где действительно будет четко направленная ​​история на то, что должна быть определена правда. Потому что это же оскорбляет, наверное, журналистику в целом.

Когда мы понимаем, что человек может говорить что угодно, молчать я не могу. Если я молчу, то я, типа, это принимаю. А с другой стороны, я вообще не реагирую, если честно, на то, что они говорят. Время от времени кто-то может мне позвонить и сказать: «Знаешь, о тебе там кто-то говорит». А я не смотрю их передачи, они меня не интересуют. Почему? Объясняю.

Давайте о том человеке, который на этаж ниже. Этот человек четко работал здесь, получал зарплату, работал с Павелко. Сегодня этот человек несет постоянно одно и то же, только против сегодняшней работы УАФ, против Андрея Николаевича, против меня.

Мне понятно, почему он это делает – потому что он здесь работал, получал зарплату. Причем у меня там большой вопрос: что он делал здесь и в какое время он здесь находился? Но на сегодняшний день я понимаю, что он просто продолжает выполнять какие-то задачи, и все. Потому что то, что он говорит – иногда мы просто смеемся, если честно.

Ранее Андрей Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину.