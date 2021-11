«Украина - крепкий орешек». Шотландцы - о жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ

В пятницу в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 в зоне УЕФА. Украинская футбольная общественность итоги жеребьевки восприняла как выигрыш в лотерею. Еще бы – вместо возможных Италии и Португалии мы получили Шотландию и, потенциально, Австрию/Уэльс.

А вот для наших соперников по полуфиналу плей-офф, сборной Шотландии, не все так однозначно: альтернативами Украине для них были сборные, которые по своему классу сопоставимы с командой Александра Петракова. Предлагаем вам ознакомиться с реакцией шотландской футбольной общественности на предстоящий матч с Украиной.

Одно из главных спортивных изданий страны, «Daily Record», сразу же выдало экспресс-представление сборной Украины:

«Жеребьевка была встречена с оптимизмом фанатами и официальными лицами. Избежать встречи с тяжеловесами, Португалией и Италией, – приятный бонус. Сборная Шотландии в эти дни будет чувствовать себя способной бросить вызов любому из соперников.

Вряд ли бы многие в Шотландии выбрали в соперники Украину, учитывая, что были альтернативы в виде Северной Македонии и проблемной Турции. Но с той игрой, которую демонстрирует команда Стива Кларка, мы можем бросить вызов любому сопернику – особенно при поддержке наших сумасшедших фанатов. В случае выхода в финал нам придется играть на выезде, но для начала нужно убедиться, что возвращение команды Александра Петракова в Глазго (напомним, именно здесь Украина в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию, - прим. Sport.ua) не завершится триумфом украинцев.

Getty Images/Global Images Ukraine

Относительный новичок футбола на уровне сборных, Украина начала соревноваться как независимая страна только после обретения независимости в 1991 году. Всего лишь 15 лет спустя команда занимала 11-е место в мировом рейтинге. На чемпионате мира они играли лишь однажды, добравшись до 1/4 финала в 2006 году в Германии. Но они не пропускают уже три чемпионата Европы подряд, и являются очень коварным соперником.

На Евро-2020 они впервые добрались до четвертьфинала, где были разбиты Англией, а отбор на ЧМ-2022 они прошли без поражений, но 6 из 8 матчей завершили вничью. К плей-офф они подходят в посредственной форме.

Уход Андрея Шевченко с поста главного тренера обозначил начало новой эры для сборной Украины: на смену ему пришел опытный Александр Петраков, который готовил игроков для национальной команды в течение более чем 10 лет, работая с молодежными сборными разных возрастов. Его стиль более осторожный в сравнении с Шевченко, о чем говорят пять ничьих 1:1 в отборе на ЧМ. Но две ничьи с Францией – результаты, которые не стоит недооценивать.

Изначально Петраков не очень понравился украинским фанатам. Их отборочная компания была неоднозначной, и опасения относительно чрезмерной открытости после 0:4 от Англии сменились тревогами совсем иного плана. Команда дважды не смогла обыграть Казахстан, и не выиграла ни одного из стартовых пяти матчей отбора. Но под конец кампании они собрались, и, обыграв Финляндию и Боснию и Герцеговину, остались в борьбе за путевку на ЧМ. Так или иначе, тот факт, что из 8 матчей отбора Украина не проиграла ни одного, говорит о том, что эта команда – крепкий орешек, который будет очень непросто расколоть».

Тремя главными звездами сборной Украины «Daily Record» называет Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Поделился своим мнением по поводу жеребьевки бывший форвард сборной Шотландии Кенни Миллер:

«Итог жеребьевки мог бы быть более благоприятным. Но когда у нас за плечами на Тартановая армия фанатов, от нас побежденными уезжают и более сильные команды, чем Украина, поэтому я уверен в наших силах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенни Миллер

Не стоит забывать, что до матчей еще четыре месяца. Форма игроков может расти и падать. Это будет очень долгий период, в том числе и с точки зрения возможных травм».

Высказался и многолетний партнер Миллера по сборной Барри Фергюсон:

«Чтобы попасть в плей-офф, нужно быть очень неплохой командой. Но то, как мы играем, и то, что шум «Хэмпден парк» будет гнать наших парней вперед, позволяет мне быть уверенным в том, что наши ребята могут выполнить задачу и пробиться в финал.

У Украины есть действительно хорошие игроки. Но и у нас они есть – ребята, которые играют в больших клубах на действительно высоком уровне.

Мы должны быть уверены. Единственное – я бы хотел, чтобы матч состоялся раньше, а не в марте. Уверен, игроки скажут то же самое».

Getty Images/Global Images Ukraine. Барри Фергюсон

Еще одно ведущее шотландское издание, «The Scotsman», довольно трезво оценило силу сборной Украины, но при этом показало вопиющее незнание скорее даже не футбольных, а политических реалий нашей страны – они уверены, что игра могла бы пройти в Донецке:

«Это довольно приятная жеребьевка, но не легкая. Матч с Украиной, которая занимает 25-е место в рейтинге ФИФА, не будет легкой прогулкой для команды Стива Кларка, но они точно не являются непреодолимым соперником.

Небольшое преимущество мы себе уже обеспечили – обыграв Данию в последнем туре, мы себе гарантировали домашний матч в полуфинале. В противном случае, поездка в Донецк или Киев была бы довольно пугающей перспективой».

Делились своим мнением в соцсетях и простые шотландские болельщики. Среди них мнения были, как всегда, радикальными и полярными. Часть из них уверены в успехе в плей-офф:

«Ну что, кто будет в нашей группе на чемпионате мира?», «Мы не могли бы просить о чем-то лучшем», «Шотландия поедет на чемпионат мира в следующем году», «Один из лучших сценариев, который у нас мог бы быть», «Лучшей жеребьевки и не могло бы быть. Если мы заведемся, то пройдем», - подобного рода комментариев в соцсетях шотландские болельщики оставили немало.

Scotland shall be going to the World Cup next year ⚽🏆🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 — Johnnie Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌎 (@JohnnieSutherl4) November 26, 2021

«Украина – самый удобный соперник из этих команд. Северная Македония коварная и неизвестная, а ни одна из других команд, который могли попасться нам в первом раунде, не является более удобным соперником, чем Украина, поэтому на полуфинал отличная жеребьевка. И мы избежали Португалии и Италии. Прекрасная возможность».

Ukraine best team to play out of those teams. N macedonia are tricky & unknown opposition to us, and the rest are better teams than Ukraine so great first draw. And we miss Portugal and Italy 🙌🙌 great opportunity — Russell Steedman (@RussellSteedman) November 26, 2021

Тем не менее, взвешенных мнений гораздо больше:

«Довольно неплохая жеребьевка, учитывая, с какими командами мы могли бы играть. Я счастлив. Мы можем играть с любой из этих команд».

«Украина – буквально самая высокорейтинговая сборная, с которой мы могли встретиться. Тем не менее, не паникуем. Финал будет легкой прогулкой».

Ukraine are literally the highest ranked team we could’ve had



Still, not to shabby. Finals would be a cake walk. #Noscotlandnoparty — Andrew? (@psy_goose) November 26, 2021

«Учитывая все факторы, это довольно неплохой жребий. Мы играем в удачный для нас момент, поэтому все матчи можно выигрывать».

«Уэльс пройдет, потому что Австрия ужасная. Украина – коварная, но ее можно обыгрывать».

«В хороший для нас день мы можем победить любую из этих команд. Шотландия сейчас в хорошей форме, у команды есть уверенность. Кто настроен негативно – вам здесь не место».

«Могло быть намного хуже. Я уверен, что и Украина, и Уэльс, и Австрия думают точно так же».

could have been a lot worse. I'm sure Ukraine Wales and Austria will all be thinking the same. — BriX (@brianorbrain2) November 26, 2021

«Если честно, один из лучших жребиев, который мог достаться. Все еще сомневаюсь, что мы попадем на чемпионат мира, но это возможно».

«Тяжелый матч против Украины. «Хэмпден Парк» будет гнать ребят вперед. Это будет магически, билеты будут на вес золота. Вперед, Шотландия».

Tough match against Ukraine, Hamden will be roaring the lads on.. gonna be magic and tickets like gold. Mon Scotland — Sandilands Tours (@SandilandsTours) November 26, 2021

«Шаг за шагом. Первый – Украина. Очень хорошая команда. Вперед, Шотландия».

«По-настоящему тяжелая жеребьевка. Но если мы будем так играть – мы можем пройти».

Некоторые болельщики откровенно опасаются сборную Украины:

«Кларк был во главе сборной, когда мы испытывали проблемы с Фарерами. Шотландия может отобраться на ЧМ, но мы точно так же можем облажаться с Украиной».

«Это матч, в котором можно побеждать, но это такой тип матча, который шотландцы умеют превратить в катастрофу. К Украине нужно отнестись с максимальным уважением».

It's a winnable game but this is the type of match that Scotland are specialists in transforming into disaster.



Ukraine need to be given the utmost respect. — William Kitchen (@TheAppliance180) November 27, 2021

«Четвертьфиналисты Евро, и не проиграли ни одного матча в своей группе. И все равно люди здесь не обращают внимание на Украину».

«Дважды уверенно сыграли вничью с Францией. Украина лидировала во всех 6 матчах, в которых сыграла вничью».

Есть и те, кто в сборную Шотландии совершенно не верит:

«Удачи Уэльсу. Шотландия не пройдет. Я уже давно потерял веру в команду. Надеюсь, я ошибаюсь».

good luck Wales Scotland wont get through. Lost faith in the team a long time ago. Hope I am wrong though — Lynne Cameron ( Fairly Happyish Scots Lass) (@glittering546) November 26, 2021

«Шотландия никогда в жизни не выиграет финал на выезде. Когда Шотландия побеждает на выезде, то это чаще всего минимальный счет и соперник уровня Фарерских островов. Уэльс никогда не проигрывает дома, если их соперник не из топ-5 рейтинга».

«Решающим будет матч Украина – Уэльс».