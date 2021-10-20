Тенерифе. Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире

Украина проиграла первой ракетке Колумбии

  • 20.10.2021 15:45
  • 4016 просмотров
  • 10 комментариев
Тенерифе. Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 на Тенерифе.
     
Украинка в среду не смогла довести до победы матч первого круга против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA), который во вторник был приостановлен после первого сета при счете 7:5 в пользу Свитолиной из-за наступления темноты
 
Тенерифе. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 7:5, 3:6, 2:6

В среду Элина выиграла первые два гейма, после чего ей не удалось демонстрировать теннис высокого уровня. Соперница сыграла хорошо, ей удалось обыграть Свитолину, которая сейчас не может играть в полную силу.
 
Это поражение означает, что Элине нужно готовится к тому, что следующий матч, скорее всего, она сыграет уже не в статусе игрока первой десятки. Вероятно, пора завершать неудачный сезон, залечить все травмы и разработать стратегию для будущего возвращения в элиту женского теннису. На данный момент Свитолина даже сохраняет кое-какие теоретические шансы поехать на Итоговый турнир запасной, но от нее уже ничего зависеть не будет. 

Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде колумбийка сразится против Маяр Шериф (№64 WTA).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SolidQ
    online
    SolidQ, 20.10.2021 15:49
    +11
    Я думаю Свитолине, пора заканчивать в этом году выступать, и восстанавливаться от травмы. Лучше пусть готовится к Australian Open
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 20.10.2021 15:59
    +9
    Не варто шукати логіки в спорті, але деколи вона все ж працює і тут. Якщо грати з пошкодженням, цілком закономірними є як поразки всім підряд, так і нездобуття рейтингових очок. Для повного комплекту ще тільки погіршення здоров'я до серйозної травми не вистачає.
    Мені у лайві закидали, мовляв, Еліна краще знає, що їй робити. Настільки краще, що за останні 3 роки виграні тільки 3 турніри WTA 250. Для гравця топ-10 це жахливий результат. Воно ж так і виходить. Всі наші тенісистки знають, як краще, тільки одна, що входить до топу, дуже давно нічого серйозного не вигравала (бронза ОІ на фарті, чесно кажучи, досягнення непогане, але випадкове). Друга з незрозумілих причин перейшла з тенісу на якийсь бадмінтон, теж з відповідними результатами. У третьої як не допінг, так пісні. Четверті разом з третьою їдуть до Мордору грати. Але всі вони, звичайно, знають, як їм краще. У підсумку маємо провальний рік для в цілому перспективного для України виду спорту. З туманним майбутнім.
    Ясна річ, ніхто з професійних спортсменів не повинен слухати диванних коментаторів, тим більше, що їхні поради часто-густо суперечать одна одній. Але при цьому зрозуміло і те, що всі наші тенісистки, здатні на солідні досягнення, у своїх кар'єрах наразі прямують не туди, куди потрібно. І це сумно.
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    vital
    vital, 20.10.2021 15:58
    +6
    SolidQ, 20.10.2021 15:49
    Я думаю Свитолине, пора заканчивать в этом году выступать, и восстанавливаться от травмы. Лучше пусть готовится к Australian Open
    Все так і є. Хіба доповнити текст у кінцівці .... з новим тренером
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    dudigo78
    dudigo78, 20.10.2021 16:24
    +2
    Alehandro, 20.10.2021 16:02
    С этими не понятными выходами к сетке пора что-то делать) Элина оказавшись внутри корта просто по инерции бежит к сетке, при том что соперница не просто парашютами отбивается, а всё ещё может полноценно атаковать, и ее просто расстреливают у сетки...чистая авантюра. Ну, и многолетняя топ-10 теннисистка, которая до сих пор не умеет делать худо-бедный смеш... это печально
    Вона ще і дропи не вміє виконувати від слова взагалі, і друга подача це як вкидання мяча. Багато проблем, які так і не вирішені, і по ходу їх ніхто вирішувати і не збирався
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    Elis
    online
    Elis, 20.10.2021 16:11
    +2
    Stanislav Matusevych, 20.10.2021 15:59
    Не варто шукати логіки в спорті, але деколи вона все ж працює і тут. Якщо грати з пошкодженням, цілком закономірними є як поразки всім підряд, так і нездобуття рейтингових очок. Для повного комплекту ще тільки погіршення здоров'я до серйозної травми не вистачає.
    Мені у лайві закидали, мовляв, Еліна краще знає, що їй робити. Настільки краще, що за останні 3 роки виграні тільки 3 турніри WTA 250. Для гравця топ-10 це жахливий результат. Воно ж так і виходить. Всі наші тенісистки знають, як краще, тільки одна, що входить до топу, дуже давно нічого серйозного не вигравала (бронза ОІ на фарті, чесно кажучи, досягнення непогане, але випадкове). Друга з незрозумілих причин перейшла з тенісу на якийсь бадмінтон, теж з відповідними результатами. У третьої як не допінг, так пісні. Четверті разом з третьою їдуть до Мордору грати. Але всі вони, звичайно, знають, як їм краще. У підсумку маємо провальний рік для в цілому перспективного для України виду спорту. З туманним майбутнім.
    Ясна річ, ніхто з професійних спортсменів не повинен слухати диванних коментаторів, тим більше, що їхні поради часто-густо суперечать одна одній. Але при цьому зрозуміло і те, що всі наші тенісистки, здатні на солідні досягнення, у своїх кар'єрах наразі прямують не туди, куди потрібно. І це сумно.
    З бадмінтоном посмішили, дякую
    Хоч це сміх крізь сльози.
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 20.10.2021 16:02
    +2
    С этими не понятными выходами к сетке пора что-то делать) Элина оказавшись внутри корта просто по инерции бежит к сетке, при том что соперница не просто парашютами отбивается, а всё ещё может полноценно атаковать, и ее просто расстреливают у сетки...чистая авантюра. Ну, и многолетняя топ-10 теннисистка, которая до сих пор не умеет делать худо-бедный смеш... это печально
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 20.10.2021 17:13
    0
    Не розумію, нащо було нехтувати здоров'ям і псувати статистику. Щодо вильоту з десятки, то таке. Мугуруса падала до п'ятого десятку, Плівкова теж вилітала, Халеп десь далеко за межами. І нічого, ні для кого з них небо не впало на землю. Гарбі і Каро вже й повернулися.
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    KirTheKing
    KirTheKing, 20.10.2021 16:46
    0
    свадьба + олимпиада = эмоционально-физическое истощение во второй половине сезона.. в следующем году результат будет на порядок лучше думаю.. в целом, бронза в токио = сезон'2021 можно назвать нормальным..
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    vital
    vital, 20.10.2021 16:39
    0
    dudigo78, 20.10.2021 16:24
    Вона ще і дропи не вміє виконувати від слова взагалі, і друга подача це як вкидання мяча. Багато проблем, які так і не вирішені, і по ходу їх ніхто вирішувати і не збирався
    Не ну дропи ще іноді в Еліни проходять, а так щоб як написано - не вміє взагалі, то це виконати свічку під задню лінію, коли суперниця виходить до сітки.
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    terhoha
    terhoha, 20.10.2021 15:56
    -3
    Коровейшен. В третю сотню пора.
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