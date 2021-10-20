Тенерифе. Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 на Тенерифе.
Украинка в среду не смогла довести до победы матч первого круга против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA), который во вторник был приостановлен после первого сета при счете 7:5 в пользу Свитолиной из-за наступления темноты.
Тенерифе. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 7:5, 3:6, 2:6
В среду Элина выиграла первые два гейма, после чего ей не удалось демонстрировать теннис высокого уровня. Соперница сыграла хорошо, ей удалось обыграть Свитолину, которая сейчас не может играть в полную силу.
Это поражение означает, что Элине нужно готовится к тому, что следующий матч, скорее всего, она сыграет уже не в статусе игрока первой десятки. Вероятно, пора завершать неудачный сезон, залечить все травмы и разработать стратегию для будущего возвращения в элиту женского теннису. На данный момент Свитолина даже сохраняет кое-какие теоретические шансы поехать на Итоговый турнир запасной, но от нее уже ничего зависеть не будет.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде колумбийка сразится против Маяр Шериф (№64 WTA).
Biggest win of her career ✨— wta (@WTA) October 20, 2021
🇨🇴 @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb
Источник — Sport.ua
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Мені у лайві закидали, мовляв, Еліна краще знає, що їй робити. Настільки краще, що за останні 3 роки виграні тільки 3 турніри WTA 250. Для гравця топ-10 це жахливий результат. Воно ж так і виходить. Всі наші тенісистки знають, як краще, тільки одна, що входить до топу, дуже давно нічого серйозного не вигравала (бронза ОІ на фарті, чесно кажучи, досягнення непогане, але випадкове). Друга з незрозумілих причин перейшла з тенісу на якийсь бадмінтон, теж з відповідними результатами. У третьої як не допінг, так пісні. Четверті разом з третьою їдуть до Мордору грати. Але всі вони, звичайно, знають, як їм краще. У підсумку маємо провальний рік для в цілому перспективного для України виду спорту. З туманним майбутнім.
Ясна річ, ніхто з професійних спортсменів не повинен слухати диванних коментаторів, тим більше, що їхні поради часто-густо суперечать одна одній. Але при цьому зрозуміло і те, що всі наші тенісистки, здатні на солідні досягнення, у своїх кар'єрах наразі прямують не туди, куди потрібно. І це сумно.
Мені у лайві закидали, мовляв, Еліна краще знає, що їй робити. Настільки краще, що за останні 3 роки виграні тільки 3 турніри WTA 250. Для гравця топ-10 це жахливий результат. Воно ж так і виходить. Всі наші тенісистки знають, як краще, тільки одна, що входить до топу, дуже давно нічого серйозного не вигравала (бронза ОІ на фарті, чесно кажучи, досягнення непогане, але випадкове). Друга з незрозумілих причин перейшла з тенісу на якийсь бадмінтон, теж з відповідними результатами. У третьої як не допінг, так пісні. Четверті разом з третьою їдуть до Мордору грати. Але всі вони, звичайно, знають, як їм краще. У підсумку маємо провальний рік для в цілому перспективного для України виду спорту. З туманним майбутнім.
Ясна річ, ніхто з професійних спортсменів не повинен слухати диванних коментаторів, тим більше, що їхні поради часто-густо суперечать одна одній. Але при цьому зрозуміло і те, що всі наші тенісистки, здатні на солідні досягнення, у своїх кар'єрах наразі прямують не туди, куди потрібно. І це сумно.
Хоч це сміх крізь сльози.
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