Тенерифе. Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 на Тенерифе.



Украинка в среду не смогла довести до победы матч первого круга против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA), который во вторник был приостановлен после первого сета при счете 7:5 в пользу Свитолиной из-за наступления темноты.



Тенерифе. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 7:5, 3:6, 2:6

В среду Элина выиграла первые два гейма, после чего ей не удалось демонстрировать теннис высокого уровня. Соперница сыграла хорошо, ей удалось обыграть Свитолину, которая сейчас не может играть в полную силу.



Это поражение означает, что Элине нужно готовится к тому, что следующий матч, скорее всего, она сыграет уже не в статусе игрока первой десятки. Вероятно, пора завершать неудачный сезон, залечить все травмы и разработать стратегию для будущего возвращения в элиту женского теннису. На данный момент Свитолина даже сохраняет кое-какие теоретические шансы поехать на Итоговый турнир запасной, но от нее уже ничего зависеть не будет.

Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде колумбийка сразится против Маяр Шериф (№64 WTA).

Biggest win of her career ✨



🇨🇴 @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb