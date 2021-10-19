Доиграют в среду. Матч Свитолиной на Тенерифе остановлен после первого сета

Ближе к вечеру корт был недостаточно освещен

  • 19.10.2021 22:04
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Доиграют в среду. Матч Свитолиной на Тенерифе остановлен после первого сета
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Поединок первого круга на турнире WTA 250 на Тенерифе с участием Элины Свитолиной (№6 WTA) был остановлен из-за наступления темноты, из-за чего корт был недостаточно освещен.
 
Отметим, что на время остановки украинка успела сыграть один сет против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Украинка взяла непростую первую партию со счетом 7:5.
 
Доиграть матч должны завтра, но точное время начала еще неизвестно. 

Источник — Sport.ua

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