Доиграют в среду. Матч Свитолиной на Тенерифе остановлен после первого сета

Поединок первого круга на турнире WTA 250 на Тенерифе с участием Элины Свитолиной (№6 WTA) был остановлен из-за наступления темноты, из-за чего корт был недостаточно освещен.



Отметим, что на время остановки украинка успела сыграть один сет против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Украинка взяла непростую первую партию со счетом 7:5.



Доиграть матч должны завтра, но точное время начала еще неизвестно.