Элина Свитолина – Мария Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на турнире WTA 250 на Тенерифе.
В матче первого круга украинка сразится против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала встречи – не ранее 19:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Маяр Шериф (№64 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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