Элина Свитолина – Мария Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на турнире WTA 250 на Тенерифе.



В матче первого круга украинка сразится против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала встречи – не ранее 19:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Маяр Шериф (№64 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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