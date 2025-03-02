СВИТОЛИНА: Трамп только начал, а уже нанес вред украинцам своими решениями

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о политике США касательно помощи Украине в войне против россии, которую развязала страна-террорист. В частости, Элина упомянула президента США Дональда Трампа:

«Соединенные Штаты помогают нам уже в течение длительного времени. Наше правительство очень упорно работает, чтобы найти пути для принятия необходимых решений. Они пытаются сделать все возможное, возможно, найти другие пути, других союзников или что-то еще. Мы просто надеемся на лучшее.

Мы живем в условиях невероятных вызовов, под давлением и в полной неопределенности относительно того, что будет завтра. Сейчас я чувствую, что мы еще больше сплотились, потому что кажется, что последние несколько недель Соединенные Штаты помогают нам не так активно.

Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу ради страны, которую мы любим. Трамп только начал, а уже принял много решений, которые действительно наносят вред украинцам. Мне просто очень грустно за всех невинных людей», – сказала Свитолина.

28 февраля состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Причиной встречи было подписание соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло. Между лидерами двух стран произошла словесная перепалка на пресс-конференции, после чего Зеленский покинул Белый Дом.

Ранее Артем Кравец заявил, что желает Трампу импичмента.