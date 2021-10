Индиан-Уэллс. Костюк дала бой Халеп, но проиграла

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче второго круга украинка уступила 11-й сеяной Симоне Халеп из Румынии (№17 WTA).



Индиан-Уэллс. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:7(2), 1:6

Данный матч был отличной возможностью обыграть топовую теннисистку, которая сейчас находится не в лучших кондициях. Костюк это знала и начала создавать проблемы сопернице с самого начала. Украинка не давила сама, но отлично отрабатывала в защите и по возможности наносила разящие удары. Иногда получалось хорошо дергать Халеп к сетке, за некоторыми дропами румынка даже не бежала.



Это принесло дивиденды, и Марта первой сделала брейк. К сожалению, развить успех не удалось, после чего теннисистки уверенно забирали свои геймы до конца сета. В десятом гейме украинка была даже в двух очках от победы в сете. Судьба всего матча решилась на тай-брейке, во время которого Халеп удалось подключить внутренние резервы и победить.



На этом основная борьба закончилась. Румынка почувствовала свою силу, в ее ударах появилось больше уверенности и мощи. Марта пыталась что-то изменить, но получалось мало. Во второй партии был брейкпоинт в первом гейме, после нереализации которого шансы завершились. Симона довела матч до победы, доказав, что даже после свадьбы и 30-летия она остается грозным соперником.



В следующем раунде Халеп сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№22 WTA) или Александры Саснович из Беларуси (№100 WTA).

Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина.

🇷🇴 @Simona_Halep ➡️ @BNPPARIBASOPEN third round



In 10 appearances at Indian Wells, the 2015 champions has never lost her opening match 🔥 pic.twitter.com/TaUw23Smr9