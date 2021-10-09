Индиан-Уэллс. Костюк дала бой Халеп, но проиграла

Марта должна была брать первую партию, но Симона оказалась сильнее

  • 09.10.2021 00:10
  • 349 просмотров
  • 5 комментариев
Индиан-Уэллс. Костюк дала бой Халеп, но проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче второго круга украинка уступила 11-й сеяной Симоне Халеп из Румынии (№17 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:7(2), 1:6

Данный матч был отличной возможностью обыграть топовую теннисистку, которая сейчас находится не в лучших кондициях. Костюк это знала и начала создавать проблемы сопернице с самого начала. Украинка не давила сама, но отлично отрабатывала в защите и по возможности наносила разящие удары. Иногда получалось хорошо дергать Халеп к сетке, за некоторыми дропами румынка даже не бежала.
 
Это принесло дивиденды, и Марта первой сделала брейк. К сожалению, развить успех не удалось, после чего теннисистки уверенно забирали свои геймы до конца сета. В десятом гейме украинка была даже в двух очках от победы в сете. Судьба всего матча решилась на тай-брейке, во время которого Халеп удалось подключить внутренние резервы и победить.
 
На этом основная борьба закончилась. Румынка почувствовала свою силу, в ее ударах появилось больше уверенности и мощи. Марта пыталась что-то изменить, но получалось мало. Во второй партии был брейкпоинт в первом гейме, после нереализации которого шансы завершились. Симона довела матч до победы, доказав, что даже после свадьбы и 30-летия она остается грозным соперником.
 
В следующем раунде Халеп сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№22 WTA) или Александры Саснович из Беларуси (№100 WTA). 

Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 09.10.2021 00:21 (изменен)
    +1
    Марта давала бій і навіть мала невелику перевагу лише до рахунку 6:5 у першому сеті на свою користь. Вдавалося мучити Симону дикими обертаннями м'яча, збирати її помилки, а іноді і самій вмикатися. Потім Халеп увімкнула свій атакуючий теніс, який допоміг їй виграти Вімблдон, і все стало очевидним. Проблема Марти зараз у пасивності гри. Здається, ніби вона залишилася під таким враженням від матчу зі Свьонтек на РГ, що вирішила довести грунтовий теніс польки до абсурду, причому на всіх покриттях. Навіщо кидати гірки на харді, особливо на хавкорт, якось логічно пояснити важко. Дивна ситуація. Марті лише 19, а вона вже встигла пограти по дорослим і в ультраатакуючий теніс, і в ультразахисний. Звичайно, без великих успіхів, бо навіть для великого таланту, який у неї, безумовно, є, необхідний баланс у грі. Традиційно все впирається в прийняття правильних рішень. Як глобальних, щодо розвитку кар'єри, так і на корті у конкретних ігрових ситуаціях. Час йде, а з рішеннями, як і раніше, біда.
    Щодо Симони, то цікаво було б подивитися на її двобій проти майже співвітчизниці Радукану. Не люблю вискочок, тому хочеться повболівати за Халеп у тому матчі.
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    vital
    online
    vital, 09.10.2021 00:20
    +2
    У першому сеті в Марти були всі шанси його виграти: українка впевнено вигравала свої подачі, не раз стартувала з 0-30 на прийомі. Але все дійшло до таю, які є проблемними для Марти через її рухому психіку. Загалом навіть такий матч проти Сімони буде корисним для Марти. Марта знову не зовсім здорова, видно по її подачах. На міжсезоння Марті завдання схуднути і залишити болячки в минулому.
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    Spectra
    Spectra, 09.10.2021 00:18 (изменен)
    +1
    А самое главное игра есть, но ошибок море, ожидаемо развалилась, когда упустила 1 сет, нужен хороший психолог, а то так и останется всю карьеру перспективной, а Халеп нашла свою игру в конце 1 сета, её было уже не остановить, если Радукану пройдет Саснович, то их матч с Халеп будет огонь!
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    Alehandro
    online
    Alehandro, 09.10.2021 00:18
    +2
    Халепа - бледная тень самой себя 1-2-годишней давности. С такой можно было и нужно было играть, но наши девахи сегодня как поменялись телами: если Свитолина гоняла Мартинцову по углам, то Марта играла в любимую игру Элины - тупо всё возвращала в центр корта... глубины ударов, особенно во втором сете, не было. Ну, и по физике: не понятно кому на корте было 30, а кому 19...
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    Elis
    Elis, 09.10.2021 00:15
    +1
    Я сильно Марту не критикувала б. Вона на початку вийшла з тейпом на плечі по руці. Може, травма дає про себе знати, від того не було подачі і потужності і довелось грати від захисту. Інших причин настільки пасивної гри в 2 сеті я не бачу.
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