Франция U21 – Украина U21. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч квалификации молодежного Евро-2023 Франция U21 – Украина U21.

«В группе Н отбора молодежного Евро сборная Украины с 6 очками идет первой. Французы с 4 баллами идут вторыми. Также, имея 4 очка в активе, на третьей позиции находятся Фареры.

В предыдущих матчах украинская сборная победила Армению (2:1) и Сербию (1:0). Франция обыграла Северную Македонию со счетом 3:0, а также на выезде сыграла вничью 1:1 с Фарерами.

В принципе, если Фареры сыграли с французами вничью, то почему нам не под силу обыграть Францию? Хотя не проиграть французам тоже будет плюсом для Украины. Но, если украинская сборная победит, это вообще будет шикарно. Иметь после трех туров стопроцентный результат – это будет классно! Будем надеяться на успешный матч. Тем более в эмоциональном и моральном плане подопечные Ротаня пребывают в хорошем настроении. Я думаю, они сами понимают, какой будет игра с Францией. Так что пожелаю ребятам удачи! Верим, что, как минимум, Украина не проиграет, а то и привезет три очка из Франции. Это вообще шикарно будет», - сказал Федецкий.

Матч Франция U21 – Украина U21 состоится 8-го октября. Начало встречи в 19:30.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.