Салах озвучил задачу Ливерпуля без Клоппа на будущий сезон

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о важности трофеев для клуба и поделился планами на новую кампанию, которую «красные» проведут без немца Юргена Клоппа, который ушел из команды после 8 лет работы с ней.

«Мы знаем, что трофеи имеют значение, и сделаем всt возможное, чтобы это произошло в следующем сезоне. Наши фанаты этого заслуживают, и мы будем сражаться изо всех сил», – написал Салах.

Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 82 очка.

Команда в нынешних розыгрышах Лиги Европы и Кубка Англии дошли до стадии 1/4 финала.