Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах озвучил задачу Ливерпуля без Клоппа на будущий сезон
Англия
21 мая 2024, 09:19 | Обновлено 21 мая 2024, 09:29
201
0

Салах озвучил задачу Ливерпуля без Клоппа на будущий сезон

Нападающий поделился желаемым

21 мая 2024, 09:19 | Обновлено 21 мая 2024, 09:29
201
0
Салах озвучил задачу Ливерпуля без Клоппа на будущий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о важности трофеев для клуба и поделился планами на новую кампанию, которую «красные» проведут без немца Юргена Клоппа, который ушел из команды после 8 лет работы с ней.

«Мы знаем, что трофеи имеют значение, и сделаем всt возможное, чтобы это произошло в следующем сезоне. Наши фанаты этого заслуживают, и мы будем сражаться изо всех сил», – написал Салах.

Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 82 очка.

Команда в нынешних розыгрышах Лиги Европы и Кубка Англии дошли до стадии 1/4 финала.

По теме:
ВИДЕО. Японский форвард, герой Лестера, трогательно попрощался с футболом
ОФИЦИАЛЬНО. Арне Слот – новый тренер Ливерпуля
Вице-президент Ворсклы пожаловался на судейство в УПЛ
Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21 мая 2024, 07:41 2
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику

Карл Фроч считает, что британский боксер очень нервничал

Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Бокс | 20 мая 2024, 20:35 2
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри

Отстранения действует до 2 июля

Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Бокс | 21.05.2024, 06:12
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Бокс | 21.05.2024, 07:01
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Футбол | 21.05.2024, 01:00
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
20.05.2024, 07:25 12
Футбол
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
Усик и Фьюри получат меньшие гонорары, чем ожидалось. Известна причина
19.05.2024, 15:38 8
Бокс
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
20.05.2024, 06:30 8
Футбол
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 14
Футбол
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 5
Бокс
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
20.05.2024, 12:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем