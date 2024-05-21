Палермо и Венеция провели первый полуфинальный матч за путевку в Серию A.

В первой игре гостевую победу одержала Венеция (1:0). Ответный поединок пройдет 24 мая.

Ранее в 1/4 финала Палермо обыграл Сампдорию (2:0), а Катандзаро нанес поражение Брешии (4:2).

В другом противостоянии 1/2 финала встретятся Катандзаро и Кремонезе (21 и 25 мая).

Ранее из Серии B в топ-дивизион напрямую вышли Парма и Комо. Понизятся из Серии A Салернитана, Сассуоло, еще один клуб будет определен позже.

Серия B. Плей-офф за путевку в Серию A

1/2 финала, 20 мая

Палермо – Венеция – 0:1

Голы: Пьерини, 62

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