Неудача Пирло. Сампдория вылетела из плей-офф и не выйдет в Серию A

Команда Сампдория вылетела из плей-офф Серии B и не выйдет в Серию A в этом году.

Подопечные Андреа Пирло в 1/4 финала плей-офф уступили команде Палермо со счетом 0:2.

Дубль в матче оформил Салим Диаките, забив на 43-й и 47-й минуте.

В полуфинале плей-офф Палермо сыграет против Венеции (20 и 24 мая). В другой части сетки Кремонезе 21 и 25 мая встретится с победителем пары Катандзаро – Брешия (18 мая).

Ранее из Серии B в топ-дивизион вышли Парма и Комо. Понизятся из Серии A Салернитана и еще два клуба, которые будут определены позже.

Серия B. Плей-офф за путевку в Серию A

1/4 финала, 17 мая

Палермо – Сампдория – 2:0

Голы: Салим Диаките, 43, 47

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Видеообзор матча