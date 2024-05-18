Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудача Пирло. Сампдория вылетела из плей-офф и не выйдет в Серию A
Италия
18 мая 2024, 06:47 | Обновлено 18 мая 2024, 07:14
771
0

Неудача Пирло. Сампдория вылетела из плей-офф и не выйдет в Серию A

В полуфинале плей-офф Серии B Палермо сыграет против Венеции

18 мая 2024, 06:47 | Обновлено 18 мая 2024, 07:14
771
0
Неудача Пирло. Сампдория вылетела из плей-офф и не выйдет в Серию A
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Команда Сампдория вылетела из плей-офф Серии B и не выйдет в Серию A в этом году.

Подопечные Андреа Пирло в 1/4 финала плей-офф уступили команде Палермо со счетом 0:2.

Дубль в матче оформил Салим Диаките, забив на 43-й и 47-й минуте.

В полуфинале плей-офф Палермо сыграет против Венеции (20 и 24 мая). В другой части сетки Кремонезе 21 и 25 мая встретится с победителем пары Катандзаро – Брешия (18 мая).

Ранее из Серии B в топ-дивизион вышли Парма и Комо. Понизятся из Серии A Салернитана и еще два клуба, которые будут определены позже.

Серия B. Плей-офф за путевку в Серию A

1/4 финала, 17 мая

Палермо – Сампдория – 2:0

Голы: Салим Диаките, 43, 47

Сетка плей-офф

Видеообзор матча

По теме:
Ярмолюк рассказал, в каком клубе мог оказаться вместо Брентфорда
ВИДЕО. Бенфика без Трубина завершила сезон ничьей на выезде с Риу Аве
Фиорентина – Наполи – 2:2. Суперголы Бираги и Хвичи. Видео голов и обзор
чемпионат Италии по футболу Серия A Серия B переходные матчи Андреа Пирло Сампдория Палермо Венеция Катандзаро Брешия Кремонезе видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоффенхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 18 мая 2024, 06:25 0
Хоффенхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Хоффенхайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Футбол | 18 мая 2024, 00:42 5
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины

Кевин считает Михаила Мудрика самым сильным в составе «сине-желтых»

Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Футбол | 17.05.2024, 11:01
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 18.05.2024, 03:50
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Футбол | 17.05.2024, 11:48
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 45
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 12
Бокс
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
16.05.2024, 13:59 8
Бокс
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
16.05.2024, 14:49 10
Футбол
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
17.05.2024, 00:36 9
Теннис
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем