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  4. WTA объявила о многолетнем партнерстве с Саудовской Аравией
WTA
21 мая 2024, 10:40 |
212
0

WTA объявила о многолетнем партнерстве с Саудовской Аравией

Рейтинг WTA получит первого в истории титульного партнера

21 мая 2024, 10:40 |
212
0
WTA объявила о многолетнем партнерстве с Саудовской Аравией
WTA

WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о многолетнем партнерстве.

«Партнерстве будет поддерживать нашу общую цель – развивать женский профессиональный теннис и вдохновлять все больше женщин и девочек по всему миру на занятия теннисом. Партнерство также будет способствовать укреплению и развитию инициатив, направленных на поддержку игроков на всех уровнях», – сказано в заявлении.

PIF станет первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.

Мужской рейтинг носит имя фонда с февраля. Тогда же PIF стал партнером совместных турниров в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде и турниров WTA 1000 и ATP 500 в Пекине.

Отметим, что Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.

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Владимир Клепач Источник: WTA
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