В УАФ подтвердили работу над кейсами с полиграфа у арбитров. Что известно?

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко поделился последними новостями о проверке арбитров и наблюдателей арбитража на детекторе лжи, или полиграфе.

«По состоянию на сегодняшний день уже было проведено более 50 полиграфических исследований, более 30 арбитров и наблюдателей. По результатам проведения этих полиграфов служба осуществляет дополнительные проверки еще по нескольким случаям. Будут проведены дополнительные расследования.

Есть кейсы, которыми сейчас уже занимается новый глава Комитета этики. Много ли их? Не могу сегодня комментировать эту информацию, но они есть.

Арбитры и наблюдатели, проходившие полиграф, продолжают работать сейчас или сейчас они в очереди стоят? Вы можете проанализировать, я думаю. Это почти информация из открытых источников», - рассказал Грищенко.

Напомним, ранее «Ворскла» обратилась в УАФ из-за ошибок арбитров.