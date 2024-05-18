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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 11:40 | Обновлено 18 мая 2024, 11:41
787
1

«Когда это закончится?» Ворскла обратилась в УАФ из-за ошибок арбитров

В полтавском клубе недовольны арбитражем на последних матчах УПЛ

18 мая 2024, 11:40 | Обновлено 18 мая 2024, 11:41
787
1
«Когда это закончится?» Ворскла обратилась в УАФ из-за ошибок арбитров
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» в своем официальном Instagram обратилась к Украинской ассоциации футбола из-за ошибок арбитров в последних двух матчах команды:

«Официальное обращение к УАФ:

Два матча – два решения, повлиявшие на общий результат встреч.

Опираясь на официальный анализ Комитета этики и честной игры относительно решений арбитров:

27 тур. Металлист 1925 х Ворскла (3:2).
«Фелипе касается мяча рукой после удара соперника. Рука находится близко к туловищу, но не увеличивает его объем. Анализ ВАА не является корректным...»

28 тур. Ворскла х Минай (2:3).
«При сложившихся обстоятельствах в эпизоде, когда мяч попал в руку Челядина, контакт не должен считаться нарушением».

Когда это закончится?».

Стоит отметить, что в обоих эпизодах рефери ставили пенальти в ворота «Ворсклы».

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ судейство судьи (арбитры) Металлист 1925 - Ворскла Ворскла - Минай
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
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Mishgan2507
Перестаньте грати в гандбол і все буде добре. 
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