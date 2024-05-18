«Когда это закончится?» Ворскла обратилась в УАФ из-за ошибок арбитров
В полтавском клубе недовольны арбитражем на последних матчах УПЛ
Полтавская «Ворскла» в своем официальном Instagram обратилась к Украинской ассоциации футбола из-за ошибок арбитров в последних двух матчах команды:
«Официальное обращение к УАФ:
Два матча – два решения, повлиявшие на общий результат встреч.
Опираясь на официальный анализ Комитета этики и честной игры относительно решений арбитров:
27 тур. Металлист 1925 х Ворскла (3:2).
«Фелипе касается мяча рукой после удара соперника. Рука находится близко к туловищу, но не увеличивает его объем. Анализ ВАА не является корректным...»
28 тур. Ворскла х Минай (2:3).
«При сложившихся обстоятельствах в эпизоде, когда мяч попал в руку Челядина, контакт не должен считаться нарушением».
Когда это закончится?».
Стоит отметить, что в обоих эпизодах рефери ставили пенальти в ворота «Ворсклы».
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