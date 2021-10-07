В пятницу, 8 сентября, в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится поединок 3-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Франции и Украины.

Франция U-21

На старте отбора французы были фаворитами группы Н, именно им пророчили первое место и выход на Евро-2023 напрямую. Однако если в первом туре им удалось без проблем разгромить Северную Македонию (3:0), то во втором они потеряли очки там, где сделать это, казалось бы, практически невозможно.

Команда Сильвена Риполля во втором туре встречалась с Фарерскими островами – футбольным карликом, и в том поединке вела в счете. Однако грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и в последствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а их соперники – только 1, зато результативный.

Единственный раз чемпионом Европы сборная Франции U-21 становилась еще в 1988 году, поэтому очевидно, что «Маленькие синие» намерены не только пройти квалификацию, но и затем повторить успех 35-летней давности.

Украина U-21

В составе молодежной сборной Украины есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами Европы, проиграв в финале Нидерландам (0:3).

С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не произошло. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.

В первом туре нынешнего отбора сборная Украины U-21 неожиданно обыграла ровесников из Сербии (1:0), а во втором подопечные Ротаня выиграли у Армении со счетом 2:1, благодаря чему единолично возглавили турнирную таблицу группы H, поскольку остальные команды не смогли выиграть оба стартовых поединка.

Что касается кадровой ситуации, то из-за травмы украинской «молодежке» не поможет полузащитник «Десны» Викентий Волошин, а из-за болезни на сбор не приехал защитник «Миная» Олег Горин. Из резервного списка приглашен защитник «Зари» Даниил Алефиренко.

8 октября, пятница