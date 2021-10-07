Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Команде Руслана Ротаня будет непросто удержать лидерство в турнирной таблице

  • 07.10.2021 11:00
  • 266 просмотров
  • 0 комментариев
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
© УАФ. Руслан Ротань

В пятницу, 8 сентября, в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоится поединок 3-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Франции и Украины.

Франция U-21

 

На старте отбора французы были фаворитами группы Н, именно им пророчили первое место и выход на Евро-2023 напрямую. Однако если в первом туре им удалось без проблем разгромить Северную Македонию (3:0), то во втором они потеряли очки там, где сделать это, казалось бы, практически невозможно.

Команда Сильвена Риполля во втором туре встречалась с Фарерскими островами – футбольным карликом, и в том поединке вела в счете. Однако грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и в последствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а их соперники – только 1, зато результативный.

Единственный раз чемпионом Европы сборная Франции U-21 становилась еще в 1988 году, поэтому очевидно, что «Маленькие синие» намерены не только пройти квалификацию, но и затем повторить успех 35-летней давности.

Украина U-21

 

В составе молодежной сборной Украины есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами Европы, проиграв в финале Нидерландам (0:3).

С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не произошло. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.

В первом туре нынешнего отбора сборная Украины U-21 неожиданно обыграла ровесников из Сербии (1:0), а во втором подопечные Ротаня выиграли у Армении со счетом 2:1, благодаря чему единолично возглавили турнирную таблицу группы H, поскольку остальные команды не смогли выиграть оба стартовых поединка.

Что касается кадровой ситуации, то из-за травмы украинской «молодежке» не поможет полузащитник «Десны» Викентий Волошин, а из-за болезни на сбор не приехал защитник «Миная» Олег Горин. Из резервного списка приглашен защитник «Зари» Даниил Алефиренко.

8 октября, пятница

Франция U-21 – Украина U-21
Брест. Стадион «Стад Франсис Ле Бле». 19:30
ФРАНЦИЯ U-21 — УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Ник Уолш (Шотландия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности