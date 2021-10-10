Франция U21
5 : 0
УКРАИНА U21
08.10.2021, FT

Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0. Как фанера над Парижем. Видео голов

Смотрите видеообзор отборочного поединка к Евро-2023 U-21

  • 10.10.2021 18:55
  • 974 просмотра
  • 2 комментария
Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0. Как фанера над Парижем. Видео голов
© УАФ. Руслан Ротань

В пятницу, 8 сентября, в 19:30 в французском Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоялся поединок квалификации Евро-2023 U-21.

Молодежная сборная Франции нанесла разгромное поражение команде Украины со счетом 5:0.

Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0. Как фанера над Парижем. Видео голов и обзор

Голы: Калимуэндо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 10.10.2021 19:32
    +1
    Не фанера а бревна... исправьте ошибку!))
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 10.10.2021 19:25
    +2
    Русик чего лицо такое кислое? Все ж нормально! Все по плану! Как всегда, не первый год
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