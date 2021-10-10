В пятницу, 8 сентября, в 19:30 в французском Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» состоялся поединок квалификации Евро-2023 U-21.
Молодежная сборная Франции нанесла разгромное поражение команде Украины со счетом 5:0.
Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0. Как фанера над Парижем. Видео голов и обзор
Голы: Калимуэндо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80.
Источник — Sport.ua
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