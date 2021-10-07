Франция U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

  • 07.10.2021 19:21
  • 1042 просмотра
  • 2 комментария
Франция U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В пятницу, 8 октября, состоится отборочный поединок молодежного чемпионата Европы 2023, в котором будут играть сборные Франции и Украины. Игра состоится в Бресте (Франция) на поле стадиона «Стад Франсис Ле Бле», начало - в 19:30.

Для нашей сборной этот поединок будет уже третьим в отборе к чемпионату Европы. Несколько неожиданно (после провалов и проигрышей всем подряд) подопечные Ротаня выиграли два предыдущих матча. Сначала благодаря голу Крыськива была побеждена Сербия (1:0), а затем - и Армения (2:1), причем голы забили тот же Крыськив и Мудрик со штрафного. Поэтому «сине-желтые» занимают первое место в своей группе, поскольку другие команды успели потерять очки. В частности, французы сумели это сделать там, где никто этого не ожидал - в матче с Фарерами. Надеемся, что и в этой игрее наша победная серия продолжится, а для французских СМИ будет еще одна причина критиковать свою сборную.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция U-21 - Украина U-21.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 07.10.2021 20:27
    0
    смотрю матч Германия-Израиль из другой группы отбора и немцы летят евреям дома 1-2..... у молодежек нет авторитетов
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    kaka
    online
    kaka, 07.10.2021 20:26
    0
    если не проиграют станут главными фаворами группы-ктоб мог подумать
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