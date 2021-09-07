Вторая победа подряд. Молодежная сборная Украины дома победила Армению

Первый матч в отборе к молодежному чемпионату Европы, который состоится в 2023 году, принес нашей молодежной сборной победу на выезде над сербскими сверстниками. После той игры Руслан Ротань сказал, что его задача - наигрывать молодежь. Однако нам всем хотелось, конечно, видеть и приличный результат, ведь поражение от всех подряд уже, мягко говоря, надоели.

Статистика с армянами у нас очень хорошая, букмекеры совсем не верили в гостей, играли на домашнем стадионе в Коваливке - чего еще надо для уверенной победы? Понимал это и главный тренер, который поставил суператакующий состав. В нем нашлось место и Мудрику, и Судакову, и Вьюннику, и Назаренко. Да и номинальный опорник Бондаренко тоже довольно неплохо себя чувствует в атакующих действиях.

Подопечные Ротаня сразу же взяли игру под свой контроль. Заострял справа Назаренко, Мудрик слева тоже пробовал, но казалось, что продолжается его первая часть пребывания на поле в матче с «Монако» - постоянные попытки идти в обводку и такие же постоянные падения.

Тренерский штаб назначил Судакова исполнителем всех стандартных положений, но, как оказалось, это было неудачное решение - Георгий испортил несколько потенциально опасных подач, штрафные и угловые стал выполнять Мудрик. Но об этом чуть позже.

Активность Назаренко дала свои плоды - если первый проход и пас на Вьюнника закончился плохим ударом последнего, то следующий эпизод закончился голом - Александр ракетой промчался по правому флангу, отдавал на того же Вьюнника, защитники выбили, но прямо на Криськива. Игрок «Металлиста 1925» принял мяч и точно пробил в нижний левый угол ворот.

У армян можно вспомнить только два неудачных удары с дальней дистанции, после которых мяч просто катился в руки Нещерета. Спокойная игра с преимуществом наших продолжалась до конца тайма, а дальше произошла неприятность. Сначала Вивчаренко едва не привез пенальти в свои ворота, арбитр простил. Однако эпизод длился долго, вместо двух добавленных минут команды переиграли четыре. И на последней из них после неудачных действий Батагова Галстян слева издалека решил пробить. Видимо, наш вратарь справился бы, но мяч попал в Сыча и залетел Нещерету за шиворот. 1:1.

Первые 10 минут второго тайма запомнились серией неудачных технических действий от Мудрыка и Вьюнник. Ротань не стал этого терпеть, однако с поля снял только последнего, выпустив Кухаревича. И сразу же произошел, мягко говоря, позор для организаторов поединка - погас один из прожекторов. Арбитр остановил игру (президенты «Колоса» и УАФ активно начали кому-то звонить) и пошел за советом к официальным персонам матча. Те разрешили играть при трех рабочих прожекторах.

Все же Ротань не раскаялся о своем решении оставить Мудрыка на поле - Михаил в своем стиле исполнил проход, был сбит на линии штрафной. Сам же решил пробить со штрафного и не прогадал - красивый гол в левую девятку. 2:1!

Подумалось, что будет нервная игра, но обошлось. Кухаревич имел несколько хороших возможностей забить, но экс-игроку «Руха» постоянно не везло, Бондаренко с Судаковым тоже не смогли изменить счет. Так же, как и армяне - они бегали в контратаки, но ничего не смогли создать серьезного.

Вторая подряд победа позволила подопечным Ротаня с стопроцентным показателем набранных очков возглавить нашу группу. Может, наконец начнутся наши успехи? Тем более, что французы теряют очки. Поживем увидим.

Отбор на молодежний Евро 2023. Группа Н.

Украина U-21 - Армения U-21 - 2:1.

Крыськив, 20, Мудрик, 62 - Галстян, 45+4.

Кухаревич, 90+7 - Петросян, 9, Симонян, 16, Ст. Мкртчян, 61, Серобян, 69.

Украина U-21: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алефиренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив (Желизко, 86), Судаков, Вьюнник (Кухаревич, 55).

Армения U-21: Нерсесян, Губасарян, Ст. Мкртчян, Самсонян, Галстян, Сер. Мкртчян (Хамоян, 78), Мирзоян, Агасарян (Алавердян, 70), Серобян (М. Григорян, 78), Н. Грегорян, Петросян (Акопян, 90+3).

Арбитр: Кристоффер Карльссон (Швеция).

Стадион: «Колос» (Коваливка, Украина).

УКРАИНА U-21 - АРМЕНИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА