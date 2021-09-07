УКРАИНА U21
2 : 1
Армения U21
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вторая победа подряд. Молодежная сборная Украины дома победила Армению

Решающий гол со штрафного забил Михаил Мудрик

  • 07.09.2021 21:00
  • 7729 просмотров
  • 16 комментариев
Вторая победа подряд. Молодежная сборная Украины дома победила Армению
© УАФ

Первый матч в отборе к молодежному чемпионату Европы, который состоится в 2023 году, принес нашей молодежной сборной победу на выезде над сербскими сверстниками. После той игры Руслан Ротань сказал, что его задача - наигрывать молодежь. Однако нам всем хотелось, конечно, видеть и приличный результат, ведь поражение от всех подряд уже, мягко говоря, надоели.

Статистика с армянами у нас очень хорошая, букмекеры совсем не верили в гостей, играли на домашнем стадионе в Коваливке - чего еще надо для уверенной победы? Понимал это и главный тренер, который поставил суператакующий состав. В нем нашлось место и Мудрику, и Судакову, и Вьюннику, и Назаренко. Да и номинальный опорник Бондаренко тоже довольно неплохо себя чувствует в атакующих действиях.

Подопечные Ротаня сразу же взяли игру под свой контроль. Заострял справа Назаренко, Мудрик слева тоже пробовал, но казалось, что продолжается его первая часть пребывания на поле в матче с «Монако» - постоянные попытки идти в обводку и такие же постоянные падения.

Тренерский штаб назначил Судакова исполнителем всех стандартных положений, но, как оказалось, это было неудачное решение - Георгий испортил несколько потенциально опасных подач, штрафные и угловые стал выполнять Мудрик. Но об этом чуть позже.

Активность Назаренко дала свои плоды - если первый проход и пас на Вьюнника закончился плохим ударом последнего, то следующий эпизод закончился голом - Александр ракетой промчался по правому флангу, отдавал на того же Вьюнника, защитники выбили, но прямо на Криськива. Игрок «Металлиста 1925» принял мяч и точно пробил в нижний левый угол ворот.

У армян можно вспомнить только два неудачных удары с дальней дистанции, после которых мяч просто катился в руки Нещерета. Спокойная игра с преимуществом наших продолжалась до конца тайма, а дальше произошла неприятность. Сначала Вивчаренко едва не привез пенальти в свои ворота, арбитр простил. Однако эпизод длился долго, вместо двух добавленных минут команды переиграли четыре. И на последней из них после неудачных действий Батагова Галстян слева издалека решил пробить. Видимо, наш вратарь справился бы, но мяч попал в Сыча и залетел Нещерету за шиворот. 1:1.

Первые 10 минут второго тайма запомнились серией неудачных технических действий от Мудрыка и Вьюнник. Ротань не стал этого терпеть, однако с поля снял только последнего, выпустив Кухаревича. И сразу же произошел, мягко говоря, позор для организаторов поединка - погас один из прожекторов. Арбитр остановил игру (президенты «Колоса» и УАФ активно начали кому-то звонить) и пошел за советом к официальным персонам матча. Те разрешили играть при трех рабочих прожекторах.

Все же Ротань не раскаялся о своем решении оставить Мудрыка на поле - Михаил в своем стиле исполнил проход, был сбит на линии штрафной. Сам же решил пробить со штрафного и не прогадал - красивый гол в левую девятку. 2:1!

Подумалось, что будет нервная игра, но обошлось. Кухаревич имел несколько хороших возможностей забить, но экс-игроку «Руха» постоянно не везло, Бондаренко с Судаковым тоже не смогли изменить счет. Так же, как и армяне - они бегали в контратаки, но ничего не смогли создать серьезного.

Вторая подряд победа позволила подопечным Ротаня с стопроцентным показателем набранных очков возглавить нашу группу. Может, наконец начнутся наши успехи? Тем более, что французы теряют очки. Поживем увидим.

Отбор на молодежний Евро 2023. Группа Н.

Украина U-21 - Армения U-21 - 2:1.

 Крыськив, 20, Мудрик, 62 - Галстян, 45+4.

 Кухаревич, 90+7 - Петросян, 9, Симонян, 16, Ст. Мкртчян, 61, Серобян, 69.

Украина U-21: Нещерет, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко (Алефиренко, 86), Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив (Желизко, 86), Судаков, Вьюнник (Кухаревич, 55).

Армения U-21: Нерсесян, Губасарян, Ст. Мкртчян, Самсонян, Галстян, Сер. Мкртчян (Хамоян, 78), Мирзоян, Агасарян (Алавердян, 70), Серобян (М. Григорян, 78), Н. Грегорян, Петросян (Акопян, 90+3).

Арбитр: Кристоффер Карльссон (Швеция).

Стадион: «Колос» (Коваливка, Украина).

УКРАИНА U-21 - АРМЕНИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА U21).
44' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Армения U21.
20' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (УКРАИНА U21).
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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 07.09.2021 22:28
    0
    С таким тренером и игрой на уровне армении они в основу и не попадут.
    Ссылка
    Yass
    Yass, 07.09.2021 22:05
    +1
    Петраков сразу раскусил, что в Нац.сборной Судакова за деньги выпускают, и спустил его в молодежку. Может, поэтому Павелко и поссорился с Шевченко, что тот не выпустил Судакова на Евро)
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    scorpio16
    scorpio16, 07.09.2021 21:51
    +1
    Мдаа 21 год уже , а по сути никто не играет в основной команде и даже на горизонте не видно. Что то там где то Судаков Рчдом постоял и все по сути... Задачи молодёжки не результаты а снаряды основной команде подносить , чтобы они в основной команде не терялись, а с этим пока проблемы
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.09.2021 21:38
    +1
    Alex Sem, 07.09.2021 21:03
    Мудрик опять , красава
    Что значит, оправдать доверие тренера. Сразу у пацана свалился кирпич, который с которым он выходил на матчи. Если ДДР4 подготовит нескольких игроков для сборной, уже не зря приехал и ахметовские бабки проел.
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    maxno
    maxno, 07.09.2021 21:38
    0
    barneo, 07.09.2021 21:04
    Результат - маємо.
    Гра - жахлива.
    Дякуємо за результат та сподіваємось на покращення реалізації гольових моментів у наступних матчах відбору.
    Игра забывается результат остаться.
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 07.09.2021 21:33
    +1
    Серби і македонці розписали нічию, французи зганьбилися з Фарерами! Це джек-пот для Ротаня...але якщо він і тут начудить, відлучити від футболу на 10 років
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    keegan
    keegan, 07.09.2021 21:33
    +1
    С таким составом и так играть,явно просчеты тренера,,рано еще Ротаню на сборную поставили,пусть сначала возьмет команду 2 лиги и чтото с ней добьется
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 07.09.2021 21:29
    -1
    Орест Орищишин, 07.09.2021 21:24
    Судаков розчарував, як можна викликати його в національну збірну коли в нього такі провали в молодіжці.
    Согласен, такие провалы не позволительны.
    Тем более если ты уже выходишь на уровень первой сборной!
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    adidas777
    adidas777, 07.09.2021 21:26
    +1
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 21:17
    Грали непогано.
    Але суперник був зовсім слабенький.
    Не погано грали?
    Серьёзно?
    Особенно в завершающей стадии атаки, не правда ли?
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    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 07.09.2021 21:24
    +4
    Судаков розчарував, як можна викликати його в національну збірну коли в нього такі провали в молодіжці.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 21:22
    0
    Ещё играть и играть....................................
    Так что шапки - на место.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 07.09.2021 21:17
    +1
    Грали непогано.
    Але суперник був зовсім слабенький.
    Ссылка
    UAZAK
    online
    UAZAK, 07.09.2021 21:15
    +3
    ротань не тренер це видно мені здається всім.... заберіть його і не мучайте хлопців, ротань як тренер 0
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 07.09.2021 21:07
    +4
    несмотря на + результат - уберите ротаня, ну коню понянто не его это и фарт как пришел относительный так и уйдет быстро
    Ссылка
    barneo
    barneo, 07.09.2021 21:04
    +9
    Результат - маємо.
    Гра - жахлива.
    Дякуємо за результат та сподіваємось на покращення реалізації гольових моментів у наступних матчах відбору.
    Ссылка
    Alex Sem
    online
    Alex Sem, 07.09.2021 21:03
    +8
    Мудрик опять , красава
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