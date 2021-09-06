УКРАИНА U21
0 : 0
Армения U21
07.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Армения U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

  • 06.09.2021 22:32
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Украина U-21 – Армения U-21. Текстовая трансляция матча
© УАФ

Во вторник, 7 сентября, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором будут играть сборные Украины и Армении. Игра состоится в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало - в 19:00.

Для нашей молодежной сборной этот поединок будет уже вторым в отборе - недавно подопечные Ротаня победили на выезде Сербию (1:0), голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Поэтому настрой на игру с армянами оптимистичен, тем более, что игра состоится дома. Период обкатки футболистов и главного тренера уже давно должен был закончиться, теперь надо результат. Сборная Армении успела провести уже два матча, причем с симметричными результатами - сначала уступила, похоже, «темной лошадке» нашей группы - сборной Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 - Армения U-21.

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Источник — Sport.ua

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