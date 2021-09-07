В пятницу, 7 сентября, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 2-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Армении.
Украина U-21
В составе молодежной сборной Украины есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале Нидерландам (0:3).
С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не происходит. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.
Интересно, что в состав молодежки на сентябрьские матчи вошли четыре игрока, которые в прошлом получали вызов во взрослую команду - полузащитники Александр Назаренко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко, а также вышеупомянутый форвард Супряга. Причем Судаков даже был в составе взрослой команды на Евро-2020.
В первом туре нынешнего отбора сборная Украины U-21 неожиданно обыграла ровесников из Сербии (1:0). Впереди поединок с соперником, который на бумаге выглядит более слабым, но как уже показала сенсационная ничья Франции и Фарерских островов (1:1), никого нельзя недооценивать.
Армения U-21
Сборная Армении ни разу не проходила квалификацию в финальную часть чемпионата Европы – ни на молодежном уровне, ни на взрослом. Тем не менее, именно с этим соперником наша сборная U-21 чаще всего встречалась – сразу 10 поединков были сыграны, и ни в одном украинцы не проиграли – восемь побед и две ничьи.
Еще один любопытный факт: самое крупное поражение в своей истории молодежка Армении потерпела 13 октября 1998 года от Украины, тот поединок завершился со счетом 8:0. Этот же матч является рекордным и для украинской команды, которая больше никому столько мячей не забивала.
7 сентября, вторник
|Украина U-21 – Армения U-21
|Ковалевка. Стадион «Колос». 19:00
|УКРАИНА U-21 — АРМЕНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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