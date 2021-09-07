УКРАИНА U21
0 : 0
Армения U21
07.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Армения U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Армянская сборная – традиционно удобный соперник для украинской молодежки

  • 07.09.2021 07:19
  • 839 просмотров
  • 0 комментариев
Украина U-21 – Армения U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
© УАФ

В пятницу, 7 сентября, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 2-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Армении.

Украина U-21

 

В составе молодежной сборной Украины есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале Нидерландам (0:3).

С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не происходит. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.

Интересно, что в состав молодежки на сентябрьские матчи вошли четыре игрока, которые в прошлом получали вызов во взрослую команду - полузащитники Александр Назаренко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко, а также вышеупомянутый форвард Супряга. Причем Судаков даже был в составе взрослой команды на Евро-2020.

В первом туре нынешнего отбора сборная Украины U-21 неожиданно обыграла ровесников из Сербии (1:0). Впереди поединок с соперником, который на бумаге выглядит более слабым, но как уже показала сенсационная ничья Франции и Фарерских островов (1:1), никого нельзя недооценивать.

Армения U-21

 

Сборная Армении ни разу не проходила квалификацию в финальную часть чемпионата Европы – ни на молодежном уровне, ни на взрослом. Тем не менее, именно с этим соперником наша сборная U-21 чаще всего встречалась – сразу 10 поединков были сыграны, и ни в одном украинцы не проиграли – восемь побед и две ничьи.

Еще один любопытный факт: самое крупное поражение в своей истории молодежка Армении потерпела 13 октября 1998 года от Украины, тот поединок завершился со счетом 8:0. Этот же матч является рекордным и для украинской команды, которая больше никому столько мячей не забивала.

7 сентября, вторник

Украина U-21 – Армения U-21
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:00
УКРАИНА U-21 — АРМЕНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности