Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины

Футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023.
Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции (1:1). Обе команды набрали по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы H.
У французов новичок «Реала» Эдуардо Камавинга провел на поле весь матч.
Евро-2023 U-21
Фареры U21 - Франция U21 - 1:1
Голы: Локин, 55 – Гуири, 8.
Турнирные таблицы
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.