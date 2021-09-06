Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины

Игра завершилась вничью со счетом 1:1, и две команды возглавляют группу

  • 06.09.2021 21:30
  • 2409 просмотров
  • 1 комментарий
Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины
© Twitter. Камавинга сыграл весь матч

Футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023.

Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции (1:1). Обе команды набрали по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы H.

У французов новичок «Реала» Эдуардо Камавинга провел на поле весь матч.

Евро-2023 U-21

Фареры U21 - Франция U21 - 1:1

Голы: Локин, 55 – Гуири, 8.

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 06.09.2021 21:54
    +1
    Хороший подгон..для ротаня..
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