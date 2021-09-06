Сенсация! Футбольный карлик сделал ничью с Францией в группе Украины

Футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023.

Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции (1:1). Обе команды набрали по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы H.

У французов новичок «Реала» Эдуардо Камавинга провел на поле весь матч.

Евро-2023 U-21

Фареры U21 - Франция U21 - 1:1

Голы: Локин, 55 – Гуири, 8.

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