ВИДЕО. Косяк недели. Вратарь Франции U-21 грубо ошибся, его наказали Фареры

Курьезный гол пропустил вратарь Франции U-21. Голкипер «Лидса» Иллан Мелье совершил грубую ошибку, и Фареры U-21 сравняли счет.
Напомним, футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023 U-21.
Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции U-21 (1:1). Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а их соперники – только 1, зато результативный.
Лидером группы стала украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня (6 очков из 6 возможных).
Квалификация Евро-2023 U-21. Турнирная таблица группы H
ВИДЕО. Курьезный гол в матче Фареры U-21 – Франция U-21
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Фарерские острова U21.
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U21.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.