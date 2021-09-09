Фарерские острова U21
1 : 1
Франция U21
06.09.2021, FT

ВИДЕО. Косяк недели. Вратарь Франции U-21 грубо ошибся, его наказали Фареры

Футбольный карлик сотворил сенсацию, и в лидеры вышла команда Ротаня

  • 09.09.2021 21:45
  • 1970 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Косяк недели. Вратарь Франции U-21 грубо ошибся, его наказали Фареры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Иллан Мелье

Курьезный гол пропустил вратарь Франции U-21. Голкипер «Лидса» Иллан Мелье совершил грубую ошибку, и Фареры U-21 сравняли счет.

Напомним, футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023 U-21.

Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции U-21 (1:1). Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а их соперники – только 1, зато результативный.

Лидером группы стала украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня (6 очков из 6 возможных).

Квалификация Евро-2023 U-21. Турнирная таблица группы H

ВИДЕО. Курьезный гол в матче Фареры U-21 – Франция U-21

 

 

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Фарерские острова U21.
8' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U21.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 23:23
    0
    Фареры это автономия Дании. Так что там могут и Данию-2 выставить.)
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
    Алекс Морган, 09.09.2021 23:20
    0
    Спочатку здалося, що м'яч загальмував, але потім якась сила почала його рухати далі! Чи можливо це дефект відеозйомки
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 09.09.2021 22:19
    +1
    mandjiko, 09.09.2021 22:14
    низом пробить с центра поля чувствуется класс фарерского футболиста
    и франц вратаря и защитника бегущего как на прогулке
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 09.09.2021 22:14
    0
    низом пробить с центра поля чувствуется класс фарерского футболиста
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности