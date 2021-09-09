ВИДЕО. Косяк недели. Вратарь Франции U-21 грубо ошибся, его наказали Фареры

Курьезный гол пропустил вратарь Франции U-21. Голкипер «Лидса» Иллан Мелье совершил грубую ошибку, и Фареры U-21 сравняли счет.

Напомним, футбольный карлик сотворил сенсацию в группе с Украиной U-21 в квалификации к молодежному Евро-2023 U-21.

Молодежная сборная Фарерских островов неожиданно сыграла вничью с командой Франции U-21 (1:1). Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а их соперники – только 1, зато результативный.

Лидером группы стала украинская молодежка под руководством Руслана Ротаня (6 очков из 6 возможных).

Квалификация Евро-2023 U-21. Турнирная таблица группы H

ВИДЕО. Курьезный гол в матче Фареры U-21 – Франция U-21