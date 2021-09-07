Ротань впереди. Украина стала лидером группы в квалификации Евро-2023 U-21

Украинская молодежка в сентябре одержала две победы на старте отбора

  • 07.09.2021 22:40
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  • 5 комментариев
Ротань впереди. Украина стала лидером группы в квалификации Евро-2023 U-21
© УАФ. Руслан Ротань

Во вторник, 7 сентября, состоялся отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играли сборные Украины и Армении.

Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос». Украинская молодежка победила со счетом 2:1.

Таким образом, с двумя победами команда Руслана Ротаня стала лидером группы в квалификации Евро–2023 U–21.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 9 групп и наилучшая команда среди занявших второе место. Другие сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, будут играть плей–офф еще за 4 путевки в финальный раунд.

Финальный раунд турнира пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Команды этих стран автоматически получили путевку на молодежный Евро–2023. Всего на основном этапе выступят 16 команд.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи 7 сентября

  • Казахстан U21 – Дания U21 – 0:1
  • Люксембург U21 – Ирландия U21 – 1:1
  • Северная Македония U21 – Сербия U21 – 0:0
  • Босния и Герцеговина U21 – Швеция U21 – 1:1
  • Финляндия U21 – Хорватия U21 – 0:2
  • Болгария U21 – Уэльс U21 – 0:4
  • Италия U21 – Черногория U21 – 1:0
  • Литва U21 – Испания U21 – 0:2
  • Австрия U21 – Азербайджан U21 – 6:0
  • Гибралтар U21 – Швейцария U21 – 0:4
  • Кипр U21 – Лихтенштейн U21 – 6:0
  • Россия U21 – Мальта U21 – 6:0
  • Украина U21 – Армения U21 – 2:1
  • Эстония U21 – Норвегия U21 – 0:5
  • Латвия U21 – Германия U21 – 1:3
  • Турция U21 – Шотландия U21 – 1:1
  • Нидерланды U21 – Молдова U21 – 3:0
  • Исландия U21 – Греция U21 – 1:1
  • Англия U21 – Косово U21 – 2:0
  • Польша U21 – Израиль U21 – 1:2
  • Сан-Марино U21 – Венгрия U21 – игра продолжается
  • Северная Ирландия U21 – Словакия U21 – игра продолжается

Турнирная таблица группы H

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    IronValdemar
    IronValdemar, 08.09.2021 00:01
    0
    Після 2 матчів. Смішно.
    Коли вже звільнять цього фізрука?
    Ссылка
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 07.09.2021 23:55
    0
    Всем хейтерам сосите лапу лапухи, пиздяки
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 07.09.2021 23:47
    +1
    Ротань попереду... а чого, коли все прос... не писали Ротань в @упі,а писали "збірна зайняла таке то місце". А тут 2 гри то вже Ротань попереду, як чапаев
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 07.09.2021 23:44
    +3
    Це просто фантастика! Ротань фартовий
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 07.09.2021 23:26
    +1
    физруку фартит
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