Ротань впереди. Украина стала лидером группы в квалификации Евро-2023 U-21

Во вторник, 7 сентября, состоялся отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играли сборные Украины и Армении.
Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос». Украинская молодежка победила со счетом 2:1.
Таким образом, с двумя победами команда Руслана Ротаня стала лидером группы в квалификации Евро–2023 U–21.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 9 групп и наилучшая команда среди занявших второе место. Другие сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, будут играть плей–офф еще за 4 путевки в финальный раунд.
Финальный раунд турнира пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Команды этих стран автоматически получили путевку на молодежный Евро–2023. Всего на основном этапе выступят 16 команд.
Квалификация Евро-2023 U-21
Матчи 7 сентября
- Казахстан U21 – Дания U21 – 0:1
- Люксембург U21 – Ирландия U21 – 1:1
- Северная Македония U21 – Сербия U21 – 0:0
- Босния и Герцеговина U21 – Швеция U21 – 1:1
- Финляндия U21 – Хорватия U21 – 0:2
- Болгария U21 – Уэльс U21 – 0:4
- Италия U21 – Черногория U21 – 1:0
- Литва U21 – Испания U21 – 0:2
- Австрия U21 – Азербайджан U21 – 6:0
- Гибралтар U21 – Швейцария U21 – 0:4
- Кипр U21 – Лихтенштейн U21 – 6:0
- Россия U21 – Мальта U21 – 6:0
- Украина U21 – Армения U21 – 2:1
- Эстония U21 – Норвегия U21 – 0:5
- Латвия U21 – Германия U21 – 1:3
- Турция U21 – Шотландия U21 – 1:1
- Нидерланды U21 – Молдова U21 – 3:0
- Исландия U21 – Греция U21 – 1:1
- Англия U21 – Косово U21 – 2:0
- Польша U21 – Израиль U21 – 1:2
- Сан-Марино U21 – Венгрия U21 – игра продолжается
- Северная Ирландия U21 – Словакия U21 – игра продолжается
Турнирная таблица группы H
Источник — Sport.ua
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