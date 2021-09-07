Ротань впереди. Украина стала лидером группы в квалификации Евро-2023 U-21

Во вторник, 7 сентября, состоялся отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играли сборные Украины и Армении.

Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос». Украинская молодежка победила со счетом 2:1.

Таким образом, с двумя победами команда Руслана Ротаня стала лидером группы в квалификации Евро–2023 U–21.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 9 групп и наилучшая команда среди занявших второе место. Другие сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, будут играть плей–офф еще за 4 путевки в финальный раунд.

Финальный раунд турнира пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Команды этих стран автоматически получили путевку на молодежный Евро–2023. Всего на основном этапе выступят 16 команд.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи 7 сентября

Казахстан U21 – Дания U21 – 0:1

Люксембург U21 – Ирландия U21 – 1:1

Северная Македония U21 – Сербия U21 – 0:0

Босния и Герцеговина U21 – Швеция U21 – 1:1

Финляндия U21 – Хорватия U21 – 0:2

Болгария U21 – Уэльс U21 – 0:4

Италия U21 – Черногория U21 – 1:0

Литва U21 – Испания U21 – 0:2

Австрия U21 – Азербайджан U21 – 6:0

Гибралтар U21 – Швейцария U21 – 0:4

Кипр U21 – Лихтенштейн U21 – 6:0

Россия U21 – Мальта U21 – 6:0

Украина U21 – Армения U21 – 2:1

– Армения U21 – 2:1 Эстония U21 – Норвегия U21 – 0:5

Латвия U21 – Германия U21 – 1:3

Турция U21 – Шотландия U21 – 1:1

Нидерланды U21 – Молдова U21 – 3:0

Исландия U21 – Греция U21 – 1:1

Англия U21 – Косово U21 – 2:0

Польша U21 – Израиль U21 – 1:2

Сан-Марино U21 – Венгрия U21 – игра продолжается

Северная Ирландия U21 – Словакия U21 – игра продолжается

Турнирная таблица группы H