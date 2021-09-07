УКРАИНА U21

Во вторник, 7 сентября, проходит отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении. Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:00.

Недавно подопечные Руслана Ротаня победили на выезде Сербию со счетом 1:0, голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Сборная Армении успела провести два матча – сначала уступила команде Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.

Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дмитрий Крыськив, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Арсен Галстян, 45+4 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 62 мин.