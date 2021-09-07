УКРАИНА U21
2 : 1
Армения U21
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1. Шедевр Мудрика. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2023 U-21 в Ковалевке

  • 07.09.2021 21:03
  • 2491 просмотр
  • 3 комментария
Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1. Шедевр Мудрика. Видео голов и обзор игры
© УАФ

Во вторник, 7 сентября, проходит отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении. Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:00.

Недавно подопечные Руслана Ротаня победили на выезде Сербию со счетом 1:0, голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Сборная Армении успела провести два матча – сначала уступила команде Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.

Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дмитрий Крыськив, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Арсен Галстян, 45+4 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 62 мин.

 
События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА U21).
44' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Армения U21.
20' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (УКРАИНА U21).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    mustapha
    mustapha, 07.09.2021 21:06
    -1
    А хвальоний кротячий самородок судаков коваленкові не родич?Може його в Аталанту продати?
    Ссылка
    Сергей Ионов
    Сергей Ионов, 07.09.2021 21:03
    +3
    Хлопці молодці, спокійно, без нервів. проте,я не бачу у що ми граємо, не бачу ніякої тактики, кожен грає, як уміє! Так можна обігрувати вірменів, але не Францію
    Ссылка
    Alex Kozak
    Alex Kozak, 07.09.2021 21:02
    +2
    Непонятно зачем и что делал Судаков на поле... столько поментов профукать .. это талант
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