Во вторник, 7 сентября, проходит отборочный поединок к Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Украины и Армении. Команды встретились в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 19:00.
Недавно подопечные Руслана Ротаня победили на выезде Сербию со счетом 1:0, голом отметился игрок «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив. Сборная Армении успела провести два матча – сначала уступила команде Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома островитянам.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина U-21 – Армения U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Дмитрий Крыськив, 20 мин.
ГОЛ! 1:1. Арсен Галстян, 45+4 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 62 мин.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА U21).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Армения U21.
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (УКРАИНА U21).
Источник — Sport.ua
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