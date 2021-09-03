Удачный старт. Сборная Украины U-21 одержала гостевую победу над Сербией

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Евро-2023 U-21. Отборочный турнир. Группа H.
Сербия U-21 – Украина U-21 – 0:1
Крыськив (14)
Честич (18), Стеванович (52), Маркович (59), Гаврич (86) – Таловеров (51), Бондаренко (94)
Сербия U-21: Гордич, Даничич, Маркович, Честич, Бекович (Видосавлевич, 73), Тетек, И.Илич, Павлович (Милосавлевич, 56), Сиеванович, Тедич, Йович (Гаврич, 80).
Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Брагару, 89), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 89), Вьюнник (Супряга, 77).
Арбитр: Болаж Берке (Венгрия)
Спортцентр Футбольного союза Сербии (Стара-Пазова, Сербия)
Источник — Sport.ua
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В кінцівці серби мали багато моментів, але схибили, та й Нещерет надійно зіграв.
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