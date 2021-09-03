Сербия U21
0 : 1
УКРАИНА U21
03.09.2021, FT

Удачный старт. Сборная Украины U-21 одержала гостевую победу над Сербией

Команда Руслана Ротаня с победы стартовала в отборочном турнире молодежного Евро-2023

  • 03.09.2021 20:54
  • 952 просмотра
  • 6 комментариев
Удачный старт. Сборная Украины U-21 одержала гостевую победу над Сербией
© УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Евро-2023 U-21. Отборочный турнир. Группа H.

Сербия U-21 – Украина U-21 – 0:1

Крыськив (14)

Честич (18), Стеванович (52), Маркович (59), Гаврич (86) – Таловеров (51), Бондаренко (94)

Сербия U-21: Гордич, Даничич, Маркович, Честич, Бекович (Видосавлевич, 73), Тетек, И.Илич, Павлович (Милосавлевич, 56), Сиеванович, Тедич, Йович (Гаврич, 80).

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Брагару, 89), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 89), Вьюнник (Супряга, 77).

Арбитр: Болаж Берке (Венгрия)

Спортцентр Футбольного союза Сербии (Стара-Пазова, Сербия)

СЕРБИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 03.09.2021 21:05
    0
    У сербов обычно сильная молодежка, так что важная победа!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 03.09.2021 21:03
    0
    Валідольно грали.
    В кінцівці серби мали багато моментів, але схибили, та й Нещерет надійно зіграв.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.09.2021 20:59
    0
    Очень важная победа-молодцы
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 20:59
    0
    И вот уже Ротань становится лучшим! Это ж Сербия!
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 20:56
    +2
    С победой! Очень долго ждали.
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 20:56
    +2
    С победой!
    Ссылка
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