3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21. Сборная Украины U-21 успешно стартовала в отборочном раунде.
Подопечные Руслана Ротаня в стартовом матче группы H в гостях минимально обыграли Сербию (1:0). 7 сентября в Ковалевке украинцы будут принимать команду Армении.
Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте. После поперечной передачи от Вивчаренко Дмитрий Крыськив принял мяч в центре штрафной сербов и пробил точно в угол.
ВИДЕО. Как выиграла молодежка. Победный гол Крыськива в ворота Сербии
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
Источник — Sport.ua
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