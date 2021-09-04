3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21. Сборная Украины U-21 успешно стартовала в отборочном раунде.

Подопечные Руслана Ротаня в стартовом матче группы H в гостях минимально обыграли Сербию (1:0). 7 сентября в Ковалевке украинцы будут принимать команду Армении.

Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте. После поперечной передачи от Вивчаренко Дмитрий Крыськив принял мяч в центре штрафной сербов и пробил точно в угол.

ВИДЕО. Как выиграла молодежка. Победный гол Крыськива в ворота Сербии