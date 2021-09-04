Сербия U21
0 : 1
УКРАИНА U21
03.09.2021, FT

ВИДЕО. Как выиграла молодежка. Победный гол Крыськива в ворота Сербии

Украинская сборная U-21 провела красивую комбинацию и победила сербов

  • 04.09.2021 02:59
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ВИДЕО. Как выиграла молодежка. Победный гол Крыськива в ворота Сербии
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3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21. Сборная Украины U-21 успешно стартовала в отборочном раунде.

Подопечные Руслана Ротаня в стартовом матче группы H в гостях минимально обыграли Сербию (1:0). 7 сентября в Ковалевке украинцы будут принимать команду Армении.

Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте. После поперечной передачи от Вивчаренко Дмитрий Крыськив принял мяч в центре штрафной сербов и пробил точно в угол.

ВИДЕО. Как выиграла молодежка. Победный гол Крыськива в ворота Сербии

 

 

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
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Источник — Sport.ua

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