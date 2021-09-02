В пятницу, 3-го сентября, молодежная сборная Украины стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Первым соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Сербии U-21. Матч пройдет в городе Стара-Пазова на поле Спортцентра Футбольного союза Сербии и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В Сербию наша команда вылетела в среду, 1-го сентября.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух» Львов), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Иван Желизко ( «Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Дмитрий Крысько («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагарь (все - «Черноморец» Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия U-21 – Украина U-21.