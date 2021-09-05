РОТАНЬ: «Болельщики требуют результат, но у нас был просмотр кандидатов»

После победы в первом туре отборочного турнира Евро-2023 (U-21) над командой Сербии (1:0) главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов.

— Руслан Петрович, начался второй под вашим руководством европейский отбор для молодежной сборной Украины. Какие перспективы имеют сине-желтые в группе H?

— Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить. У нас есть каждая игра, которая по-своему ответственная. Впереди не менее важный матч с Арменией, в котором мы хотим добиться максимального результата и показать качественную игру. Постараемся и дальше сохранять такой баланс.

— Сборная получила немало критики от болельщиков за игру в 2021 году. Какие выводы сделала сборная после этого?

— Наш тренерский штаб смотрит немного по-другому. Журналисты и болельщики требуют результат, но у нас был просмотр кандидатов в команду, мы понимали, на что идем. Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды и как можно лучше подготовиться к официальным матчам.

— В каком состоянии сейчас находится команда перед первым домашним поединком отбора — с Арменией? В сборную приехали все игроки, которых вы рассчитывали увидеть на сборе?

— Нет. Некоторые ребята, в частности, Дидык, Очеретько, получили повреждения. Тем не менее, я рад, что те исполнители, которые были довызваны, быстро поняли наши идеи и требования, и стали одним целым с коллективом.

— В составе молодежной команды присутствовали игроки, которые имеют опыт еврокубковых игр на клубном уровне или же уже вызывались в национальную команду (Нещерет, Мудрик, Судаков, Супряга). Это те исполнители, вокруг которых и будет строиться игра команды на пути к Евро-2023?

— Не хотелось бы переходить на имена, поскольку в первую очередь у нас команда. Есть тренировки, матчи, в которых и определяются лидеры. Да, у нас есть опытные футболисты, которые побывали в национальной сборной, которые хорошо подготовлены в тактическом плане, поэтому они немного быстрее схватывают, но есть и ребята из команд U-19, которые сегодня тоже показывают лидерские качества. Это тот же Вивчаренко, Бражко. В первую очередь мы смотрим на человеческие качества, как ребята несут наши идеи.

— Что скажите о будущем сопернике по отбору?

— Сборная Армении любит находиться на мяче, и если дать им свободу, можно ждать беды. В ее составе много техничных и быстрых футболистов. Армяне сыгранные, так как у них сразу 17 человек представлено из одной команды, ЦСКА. Причем, и главный тренер сборной возглавляет этот клуб. Интересный соперник. Но, как мне кажется, армянам не хватает баланса, уж очень сильно они зациклены на атаке. Тем не менее, нам нужно очень серьезно подготовиться к этому поединку.

— Матч состоится на стадионе Колос в Ковалевке, где в последний раз молодежка в официальном матче не оставила шансов Северной Ирландии — 3:0. Какие впечатления у вас и команды остались от этой арены?

— Нам там приятно играть. Уютный, красивый стадион, в Ковалевке всегда классная атмосфера. Последний матч на этой арене принес нам удачу. Будем надеяться, что эта традиция продолжится.

— Какой футбол вы пытаетесь привить своим подопечным? В трех словах — на чем строится футбол тренера Руслана Ротаня?

— В первую очередь это атмосфера в коллективе, дальше идет тактика и человеческое взаимопонимание.