В пятницу, 3 сентября, состоится поединок 1-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Сербии и Украины.

Сербия U-21

Соперник команды Руслана Ротаня достаточно серьезный. Наибольших успехов в рамках молодежного чемпионата Европы сербы добились в 2004 и 2007 годах – тогда они останавливались в шаге от титула, уступая в финальном матче сборным Италии (0:3) и Нидерландов (1:4).

Кроме того, Сербия дважды принимала участие в финальном олимпийском турнире, но сумела в шести матчах взять только одно очко и заканчивала выступления на последнем месте в группе. А своего главного достижения сербы добились в 2015 году, когда неожиданно стали чемпионами мира.

Украина U-21

Молодежная сборная Украины U-21 чемпионат мира не выигрывала, но зато в её составе есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами мира, проиграв в финале Нидерландам (0:3).

С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не происходит. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими Островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.

Интересно, что в состав молодежки на сентябрьские матчи вошли четыре игрока, которые в прошлом получали вызов во взрослую команду - полузащитники Александр Назаренко, Георгий Судаков и Артем Бондаренко, а также вышеупомянутый форвард Супряга. Причем Судаков даже был в составе взрослой команды на Евро-2020.

3 сентября, пятница