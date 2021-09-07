Руслан РОТАНЬ: «Мы сами усложнили этот матч»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу 2:1 над Арменией в отборе на молодежный чемпионат Европы:

«Был тяжелый матч, но мы сами его усложнили. Горжусь ребятами, потому что у них есть дух, благодаря чему такие игры вырываются. В прошлом отборочном цикле мы транжирили много моментов, но сейчас, когда мяч не идет в ворота или что-то не получается, ребята на характере играют до конца.

Сегодня было много позитивных моментов. Не понравилось, когда мы выходили через средние передачи на большие расстояния. Из-за этого и пропустили. Забили быстрый мяч и подумали, что матч закончился. Это оказалось для нас проблемой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах. Они заслужили ту победу и показали качественный футбол. Сегодня в перерыве сказал, что такие матчи нужно закрывать на 20-й минуте, а дальше получать удовольствие от игры. Сложный матч, но победа есть победа.

Какие позиции требуют усиления? Конкуренция всегда добавляет качества в игре. Но на самом деле мы не так много сыграли этим составом. Провели мало тренировок. Если бы их было больше, футбол был бы более качественным».