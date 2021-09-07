УКРАИНА U21
2 : 1
Армения U21
07.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан РОТАНЬ: «Мы сами усложнили этот матч»

Наставник украинской молодежки – о победе над Арменией

  • 07.09.2021 22:48
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  • 1 комментарий
Руслан РОТАНЬ: «Мы сами усложнили этот матч»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу 2:1 над Арменией в отборе на молодежный чемпионат Европы:

«Был тяжелый матч, но мы сами его усложнили. Горжусь ребятами, потому что у них есть дух, благодаря чему такие игры вырываются. В прошлом отборочном цикле мы транжирили много моментов, но сейчас, когда мяч не идет в ворота или что-то не получается, ребята на характере играют до конца.

Сегодня было много позитивных моментов. Не понравилось, когда мы выходили через средние передачи на большие расстояния. Из-за этого и пропустили. Забили быстрый мяч и подумали, что матч закончился. Это оказалось для нас проблемой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах. Они заслужили ту победу и показали качественный футбол. Сегодня в перерыве сказал, что такие матчи нужно закрывать на 20-й минуте, а дальше получать удовольствие от игры. Сложный матч, но победа есть победа.

Какие позиции требуют усиления? Конкуренция всегда добавляет качества в игре. Но на самом деле мы не так много сыграли этим составом. Провели мало тренировок. Если бы их было больше, футбол был бы более качественным».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 07.09.2021 23:24
    0
    Русик, или тренеруйся на кошках)
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