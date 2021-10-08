Ноль ударов. Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Франции

Все команды в группе, кроме нашей, успели потерять очки в предыдущих матчах. Поэтому даже ничья с французами (ну а что, Фареры же смогли) значительно улучшала наши шансы на выход из группы, не говоря уже о победе. В прессе отзывы о молодежке были сдержанно-положительные, максимум - нейтральные. Верилось после двух стартовых побед, что черная полоса наконец позади.

Однако, как оказалось, это были наши розовые мечты, которые разбились сразу же. «Галльские петушки» прочно забрали мяч под свой контроль и начали терроризировать Нещерета. Сначала навесами - фланговые защитники Трюффер и Калюлю выполнили их несколько буквально минут за пять. А дальше началось.

Гуйри и Адли поняли, что наша защита позволяет много. Для чего тогда безрезультатные навесы, если можно спокойно выходить на ударные позиции и бить? Пас-другой, банальные стеночки - и имеем удары в упор. Что делали защитники - непонятно. Нещерет крутился, как белка в колесе, отражая поочередно удары Адли, Гуйри, Калимуэндо-Мюингы и компании. И самое страшное, что атаковать никто не собирался. Отбились, вынесли, вратарь помог - и хорошо.

Таловеров первый решил, что такая игра ему не подходит. Глупый подкат у боковой линии, попадание вместо мяча в ногу Трюффера, заслуженная красная карточка. Играем больше часа игрового времени в меньшинстве. Конечно, без всякого намека на опасные моменты. Рывок Кухаревича с своей половины на чужую и неуспевания к мячу - видимо, самый опасный наш момент. На минуточку, защитники обезвредили форварда почти в центре поля ...

И так удалось дотерпеть до 40 минуты. А там все стало на на свои места - если Нещерет до сих пор тянул очень тяжелые мячи, то с не очень сложным не справился. Да, Калимуендо-Мюинга бил из опасной позиции, но низом и не очень в угол - круглый все же проскользнул в ворота.

Сразу же состоялся второй гол, на этот раз к вратарю никаких вопросов (а к опорникам - много). Диоп метров с 25 как рукой положил в правую девятку. Перерыв и ожидания еще худшего после него.

И они оправдались. Ротань снял с игры Кухаревича с Криськивим, но Вьюнник и Желизко удачно влились в общую серую массу на поле и вовсе с нее не выделялись. А французы поймали кураж.

Особенно стоит отметить Гуйри. Француз делал все, что ему заблагорассудится. К сожалению, это происходило в нашей штрафной. Накрутить двух-трех - не проблема. Пробить рабоною - и запросто. Отдать голевой пас на Адли - держите.

Четвертый гол тоже не заставил себя долго ждать. Шо выскочил на свидание с Нещеретом, в последний момент ему выбили мяч из-под ног, но вторым темпом Шерки пробил нашего вратаря - снова ударом низом.

Ну и издевательский пятый гол сами французы не поверили, что забили. Адли с нулевого угла сумел пробить в дальнюю штангу, мяч отскочил к Гуйри, то метров с 12 бил мимо ворот, попал в Шерки - отскок в створ. И снова Нещерет, как и в моменте с первым голом, мог выручить, но не сумел.

А что наши? Что-то там бежали по флангах, Мудрик пробовал идти напролом. Выглядело жалко. Как и обрезки у своей штрафной и простые остановки после них.

5:0 - рано наши футболисты (и, честно говоря, и мы) поверили, что кризис позади. Ноль ударов в створ - это было бы еще понятно, если бы они (удары) были в направлении ворот. Однако статистика красноречива - 14:0 по ударам в створ, 4:0 - по ударам мимо, 5:0 - по заблокированным...

Отбор на молодежний Евро 2023. Группа Н.

Франция U-21 - Украина U-21 - 5:0.

Калимуэндо-Мюинга, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80.

К. Тюрам, 26, Б. Бадьяшиль, 35 - Судаков, 30, Мудрик, 75.

Таловеров, 27 (грубая игра).

Франция U-21: Меслье - Калюлю, Салиба, Б. Бадьяшиль (Баде, 58), Трюффер (Гюсто, 70) - Адли, К. Тюрам (Шотар, 74), Какере - Калимуэндо-Мюинга (Шо, 58), Гуйри, Дио (Шерки, 58).

Украина U-21: Нещерет - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Михайленко - Крыськив (Желизко, 46), Бондаренко (Билошевский, 59), Судаков (Мудрик, 59), Назаренко (Дубко, 33) - Кухаревич (Вьюнник, 46).

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия).

Стадион: «Стад Франсис Ле Бле» (Брест, Франция).

ФРАНЦИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА