Франция U21
5 : 0
УКРАИНА U21
08.10.2021, FT

Ноль ударов. Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Франции

Первое поражение в отборе получилось очень болезненным

  • 08.10.2021 21:22
  • 9163 просмотра
  • 34 комментария
Ноль ударов. Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Франции
© Динамомания

Все команды в группе, кроме нашей, успели потерять очки в предыдущих матчах. Поэтому даже ничья с французами (ну а что, Фареры же смогли) значительно улучшала наши шансы на выход из группы, не говоря уже о победе. В прессе отзывы о молодежке были сдержанно-положительные, максимум - нейтральные. Верилось после двух стартовых побед, что черная полоса наконец позади.

Однако, как оказалось, это были наши розовые мечты, которые разбились сразу же. «Галльские петушки» прочно забрали мяч под свой контроль и начали терроризировать Нещерета. Сначала навесами - фланговые защитники Трюффер и Калюлю выполнили их несколько буквально минут за пять. А дальше началось.

Гуйри и Адли поняли, что наша защита позволяет много. Для чего тогда безрезультатные навесы, если можно спокойно выходить на ударные позиции и бить? Пас-другой, банальные стеночки - и имеем удары в упор. Что делали защитники - непонятно. Нещерет крутился, как белка в колесе, отражая поочередно удары Адли, Гуйри, Калимуэндо-Мюингы и компании. И самое страшное, что атаковать никто не собирался. Отбились, вынесли, вратарь помог - и хорошо.

Таловеров первый решил, что такая игра ему не подходит. Глупый подкат у боковой линии, попадание вместо мяча в ногу Трюффера, заслуженная красная карточка. Играем больше часа игрового времени в меньшинстве. Конечно, без всякого намека на опасные моменты. Рывок Кухаревича с своей половины на чужую и неуспевания к мячу - видимо, самый опасный наш момент. На минуточку, защитники обезвредили форварда почти в центре поля ...

И так удалось дотерпеть до 40 минуты. А там все стало на на свои места - если Нещерет до сих пор тянул очень тяжелые мячи, то с не очень сложным не справился. Да, Калимуендо-Мюинга бил из опасной позиции, но низом и не очень в угол - круглый все же проскользнул в ворота.

Сразу же состоялся второй гол, на этот раз к вратарю никаких вопросов (а к опорникам - много). Диоп метров с 25 как рукой положил в правую девятку. Перерыв и ожидания еще худшего после него.

И они оправдались. Ротань снял с игры Кухаревича с Криськивим, но Вьюнник и Желизко удачно влились в общую серую массу на поле и вовсе с нее не выделялись. А французы поймали кураж.

Особенно стоит отметить Гуйри. Француз делал все, что ему заблагорассудится. К сожалению, это происходило в нашей штрафной. Накрутить двух-трех - не проблема. Пробить рабоною - и запросто. Отдать голевой пас на Адли - держите.

Четвертый гол тоже не заставил себя долго ждать. Шо выскочил на свидание с Нещеретом, в последний момент ему выбили мяч из-под ног, но вторым темпом Шерки пробил нашего вратаря - снова ударом низом.

Ну и издевательский пятый гол сами французы не поверили, что забили. Адли с нулевого угла сумел пробить в дальнюю штангу, мяч отскочил к Гуйри, то метров с 12 бил мимо ворот, попал в Шерки - отскок в створ. И снова Нещерет, как и в моменте с первым голом, мог выручить, но не сумел.

А что наши? Что-то там бежали по флангах, Мудрик пробовал идти напролом. Выглядело жалко. Как и обрезки у своей штрафной и простые остановки после них.

5:0 - рано наши футболисты (и, честно говоря, и мы) поверили, что кризис позади. Ноль ударов в створ - это было бы еще понятно, если бы они (удары) были в направлении ворот. Однако статистика красноречива - 14:0 по ударам в створ, 4:0 - по ударам мимо, 5:0 - по заблокированным...

Отбор на молодежний Евро 2023. Группа Н.

Франция U-21 - Украина U-21 - 5:0.

 Калимуэндо-Мюинга, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80.

 К. Тюрам, 26, Б. Бадьяшиль, 35 - Судаков, 30, Мудрик, 75.

Таловеров, 27 (грубая игра).

Франция U-21: Меслье - Калюлю, Салиба, Б. Бадьяшиль (Баде, 58), Трюффер (Гюсто, 70) - Адли, К. Тюрам (Шотар, 74), Какере - Калимуэндо-Мюинга (Шо, 58), Гуйри, Дио (Шерки, 58).

Украина U-21: Нещерет - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Михайленко - Крыськив (Желизко, 46), Бондаренко (Билошевский, 59), Судаков (Мудрик, 59), Назаренко (Дубко, 33) - Кухаревич (Вьюнник, 46).

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия).

Стадион: «Стад Франсис Ле Бле» (Брест, Франция).

ФРАНЦИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 22:36
    0
    Darkness1984, 08.10.2021 22:07
    Как же задолбали кроты... В проигрышах сборной, всегда виноваты игроки ДК.. уже и молодого Нещерета сюда приплыли..
    иду по полю,
    смотрю - гора.
    Думал вулкан,
    но очень мал.
    Подошел ближе.
    Гора мала,
    а в ней дыра.
    В дыре - нора,
    а в норе крот
    червяка жрёт
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 08.10.2021 22:33
    +3
    Вот и есть будущий тренер первой сборной - Руслан Ротань!!! Такой красивой игры наших команд я ещё не видел!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 08.10.2021 22:23
    +1
    Бездари
    Ссылка
    MaX_mole
    online
    MaX_mole, 08.10.2021 22:21
    +2
    Гнать этого недотренера ,он так может и фарерам проиграть ,, лучше вообще без тренера играть чем с этим непонятным даже недофизруком
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 22:18
    0
    avtv5555, 08.10.2021 21:28
    Здесь один специалист говорил о молодом и перспективном тренере, который может возглавить национальную сборную. Не дай Бог.
    зато он коммуникабелен с прессой !!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 22:17
    +1
    Віталій Ткачук, 08.10.2021 21:40
    Все стало на свої місця. Перемоги над сербами і вірменами були несподіванкою. Сьогодні Руслан показав точно те, що й в минулому відборі - нічого!
    да уж... Рот.ань это шото
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 08.10.2021 22:17
    +1
    ООО топ
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 08.10.2021 22:14
    +9
    Узнаю Ротаня а то после победы над сербами стал сомневаться тот ли это тренер..... Теперь вс е нормально
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 08.10.2021 22:13
    +3
    Там Шевчук говорил о Ротане как тренере сборной он тот еще троль. Но Ротань медиа человек и говорит красиво и спессой общается молодец и игроков для сбборной готовит , только победить никого не может
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
    Sandr Evych, 08.10.2021 22:12
    +9
    Що там Мудрик казав?-"ми французів не боїмося!".Ну й правильно,чого їх боятися,вони ж не кусаються....
    P.S.чомусь згадав старий анекдот-Петро ти що всрався?-Так всрався,але не від страху,а від лютої ненависті до наших ворогів...
    Ссылка
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 08.10.2021 22:07
    +3
    FunnyCat_, 08.10.2021 22:05
    Это бездомная Тимофеючка новый аккаунт клонировала
    Ты зачем клонировал мой аккаунт?
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 08.10.2021 22:07
    -1
    Как же задолбали кроты... В проигрышах сборной, всегда виноваты игроки ДК.. уже и молодого Нещерета сюда приплыли..
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 08.10.2021 22:07
    0
    Конечно. У французов были колонии и теперь есть Какере - Калимуэндо-Мюинга @ К*.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 08.10.2021 22:05
    -2
    RomanEnakievo.., 08.10.2021 21:46
    В каком из голов виноват Нещерет? Или ты тупо воняешь не смотря матч?
    Это бездомная Тимофеючка новый аккаунт клонировала
    Ссылка
    FunnyCat_
    FunnyCat_, 08.10.2021 22:02
    -6
    DK1961, 08.10.2021 21:30
    Ротань и Нещерет мертвый повторили подвиг Динамо с Баварией
    Нещерет это дно.
    Ссылка
    osso
    osso, 08.10.2021 21:57
    -3
    Павелко, Ротань, Маркевичь , хороший треугольник... Будущее нашего Ху... ла.. Слава великим...
    Ссылка
    agins
    online
    agins, 08.10.2021 21:50
    -3
    Ротаня надо было убирать вместе с Маркевичем. Две бесполезные единицы на сегодняшний день.
    При все уважении к Русику, не надо было ему доверять молодежку. Не заслужил и не заработал и не достиг он ни чего что бы ему дали вторую команду страны.
    И еще раз напомню, Маркевич был главой всех молодёжных сборных страны последние годы. по этому у всех такой спад.
    Ссылка
    Pop Pop
    online
    Pop Pop, 08.10.2021 21:50
    -2
    Віталій Ткачук, 08.10.2021 21:40
    Все стало на свої місця. Перемоги над сербами і вірменами були несподіванкою. Сьогодні Руслан показав точно те, що й в минулому відборі - нічого!
    С такими футболистами ни один тренер мира не добьётся ничего.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 08.10.2021 21:46
    +4
    DK1961, 08.10.2021 21:30
    Ротань и Нещерет мертвый повторили подвиг Динамо с Баварией
    В каком из голов виноват Нещерет? Или ты тупо воняешь не смотря матч?
    Ссылка
    moysha
    online
    moysha, 08.10.2021 21:44
    +5
    Ну вы поняли Ротань обложался.
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