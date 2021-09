ПСВ объявил о продлении контракта с Гетце

ПСВ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Гетце.

29-летний немец подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Его прежний договор истекал в конце текущего сезона.

Гетце выступает за ПСВ с осени 2020 года, на его счету 35 матчей, 10 забитых мячей и 10 результативных передач



Two more years of 𝐌𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨.@MarioGoetze stays in Eindhoven! 😍#VooruitMario