ПСВ объявил о продлении контракта с Гетце

ПСВ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Гетце.
29-летний немец подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Его прежний договор истекал в конце текущего сезона.
Гетце выступает за ПСВ с осени 2020 года, на его счету 35 матчей, 10 забитых мячей и 10 результативных передач
Two more years of 𝐌𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨.@MarioGoetze stays in Eindhoven! 😍#VooruitMario— PSV (@PSV) September 6, 2021
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Источник — ФК ПСВ
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