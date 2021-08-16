Дубль Ламелы, удаление сына Зидана. Севилья разгромила Райо Вальекано

15 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Севилья» и «Райо Вальекано».
Хозяева поля уверенно обыграли новичка топ-дивизиона со счетом 3:0. Сначала Юссеф Эн-Несири реализовал пенальти, а во втором тайме дубль оформил Эрик Ламела.
На 16-й минуте был удален Лука Зидан, сын знаменитого игрока и тренера Зинедина Зидана. Вратарь «Райо» грубо ошибся, схватил соперника за футболку, привез пенальти и увидел красную карточку. Лука не играл в Ла Лиге с сезона 2018/19 (в его активе два матча за мадридский «Реал»). И новое свидание с элитным дивизионом оказалось кратким – только 15 минут.
Ла Лига. 1-й тур
Севилья – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Эн-Несири, 19 (пен), Ламела, 55, 79.
Удаление: Лука Зидан, 16 (Райо).
Удаление Луки Зидана.
Luca Zidane got a straight red card for this action in Rayo’s match vs Sevilla🟥🇫🇷— Popsfootball (@popsfootball1) August 15, 2021
[🎥: @ESPNFC ]#LaLigaSantander #rayovallecano #SevillaFC pic.twitter.com/wE7uGJBiwj
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
|16'
|Игрок команды Райо Вальекано получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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