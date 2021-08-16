1-й тур
Севилья
3 : 0
Райо Вальекано
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Ламелы, удаление сына Зидана. Севилья разгромила Райо Вальекано

Лука Зидан удален с поля на 16-й минуте за фол последней надежды

  • 16.08.2021 01:16
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Дубль Ламелы, удаление сына Зидана. Севилья разгромила Райо Вальекано
© La Liga. Лука Зидан

15 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Севилья» и «Райо Вальекано».

Хозяева поля уверенно обыграли новичка топ-дивизиона со счетом 3:0. Сначала Юссеф Эн-Несири реализовал пенальти, а во втором тайме дубль оформил Эрик Ламела.

На 16-й минуте был удален Лука Зидан, сын знаменитого игрока и тренера Зинедина Зидана. Вратарь «Райо» грубо ошибся, схватил соперника за футболку, привез пенальти и увидел красную карточку. Лука не играл в Ла Лиге с сезона 2018/19 (в его активе два матча за мадридский «Реал»). И новое свидание с элитным дивизионом оказалось кратким – только 15 минут.

Ла Лига. 1-й тур

Севилья  Райо Вальекано  3:0

Голы: Эн-Несири, 19 (пен), Ламела, 55, 79.

Удаление: Лука Зидан, 16 (Райо).

Удаление Луки Зидана.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
55' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
19' ГОЛ ! С пенальти забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
16' Игрок команды Райо Вальекано получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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