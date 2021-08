Дубль Ламелы, удаление сына Зидана. Севилья разгромила Райо Вальекано

15 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Севилья» и «Райо Вальекано».

Хозяева поля уверенно обыграли новичка топ-дивизиона со счетом 3:0. Сначала Юссеф Эн-Несири реализовал пенальти, а во втором тайме дубль оформил Эрик Ламела.

На 16-й минуте был удален Лука Зидан, сын знаменитого игрока и тренера Зинедина Зидана. Вратарь «Райо» грубо ошибся, схватил соперника за футболку, привез пенальти и увидел красную карточку. Лука не играл в Ла Лиге с сезона 2018/19 (в его активе два матча за мадридский «Реал»). И новое свидание с элитным дивизионом оказалось кратким – только 15 минут.

Ла Лига. 1-й тур

Севилья – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Эн-Несири, 19 (пен), Ламела, 55, 79.

Удаление: Лука Зидан, 16 (Райо).

